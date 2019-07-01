لإبراز خطورة التلوّث.. ناشطة تبني حوتًا عملاقًا من الزجاجات البلاستيكية

شكّلت ناشطة بيئية من نيوزيلندا تمثالًا ضخمًا على شكل حوت يبلغ طوله تسعة أمتار ومكوّن من 3000 زجاجة من النفايات بهدف التوعية ضد استخدام البلاستيك القابل للاستعمال مرة واحدة.

وعلى مدار الأيام الماضية، صنعت الناشطة "لوريلا دوهرتي" المجسم الضخم في حديقة Puke Ariki Landing بمدينة نيو بلايموث النيوزيلندية؛ دعمًا لحملة Plastic Free July "يوليو/تموز بلا بلاستيك".

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وقالت "لوريلا" أنها لا تزال بحاجة الى 300 زجاجة لاكمال صنع التمثال، مشيرة الى أن حقيقة نفادها من الزجاجات لا تعني أن البلاستيك القابل للاستعمال مرة واحدة لا يعدّ مشكلة.

وتابعت: "الزجاجات البلاستيكية هي قضية مُزرية، وحملة (يوليو/تموز بلا بلاستيك) تتعلق برفض استخدام البلاستيك مرة واحدة".

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ومن المقرر أن يقبع الحوت البلاستيكي في الحديقة على مدار شهر يوليو/تموز الجاري.

جديرٌ بالذكر أن أكثر من مليون زجاجة من البلاستيك القابل للاستخدام مرة واحدة تُباع في مختلف أنحاء العالم كل دقيقة.

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