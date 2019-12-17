لإرضاء الطائفة اليهودية في بلجيكا.. اليونسكو تحذف مهرجانًا من قائمتها للتراث غير المادي

تهدف منظمة اليونسكو من خلال قائمتها "للتراث غير المادي" والتي تضم أشكال التعبير الحية الموروثة من أسلافنا والتي ستنقل إلى أحفادنا، مثل التقاليد الشفهية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس، والمناسبات الاحتفالية، االى الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة المتزايدة.

لكن هذه المرة أصدرت منظمة اليونسكو قرارًا أثارت فيه العديد من التساؤلات، حين أعلنت إلغاء مهرجان "ألست- Aalst" البلجيكي، من قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، بعد اتهام هذا الحدث بمعاداة السامية، لأنه سمح بمرور عربة تقدّم صورة كاريكاتورية عن اليهود المتشددين.

وكان هذا الحدث الثقافي، الذي يُقام في منطقة فلاندر البلجيكية الناطقة بالهولندية، قد أدرج على القائمة سنة 2010، لكنه بات موضع انتقادات من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منذ نسخته الأخيرة في مارس/آذار.

وكان وجود هذه العربة التي قدمت صورة كاريكاتورية عن اليهود المتشددين، إذ أظهرتهم جالسين على أكياس من الذهب، قد أثار غضبًا لدى ممثلي الطائفة اليهودية في بلجيكا، والتي تضم نحو 40 ألف شخص.

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وقالت المديرة العامة لليونسكو "أودري أزولا" أن المنظمة "يجب أن تكون متيقظة وحازمة إزاء انحرافات مهرجان مدرج على قائمة التراث الإنساني، وينتهك القيم الأساسية".

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وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها اليونسكو بمثل هذا السحب من قائمتها للتراث الثقافي غير المادي.

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