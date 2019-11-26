"لاتيه المليونير".. ماكدونالدز تثير استياء زبائنه بمشروبها المُزيّف!

أطلقت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة حملتها الجديدة لمشروب القهوة الساخن في فترة الأعياد أثارت فيها استياء عملائها في بريطانيا ودول أخرى.

وأطلقت "ماكدونالدز" على حملتها التسويقية لمشروبها الجديد اسم "لاتيه المليونير" للترويج لقهوة اللاتيه التي تعلوها رغوة غنية وكراميل وقطع الشوكولاتة.

​

وبحسب الصورة التي ظهرت في الحملة، يبدو شكل القهوة شهيًا للغاية، لكن المفاجأة كانت للمستهلكين، الذين أقدموا على طلب المشروب الجديد، فحصلوا على مشروب عادي لا يشبه ذلك المروج له في الإعلان أبدًا.

ووفقًا للعديد من الصور التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى بعض ممن اقتنوا المشروب من كميته المحدودة، حيث صور البعض كوبهم نصف مملوء، بينما علق آخرون على شكله المختلف تمامًا عن الصورة، حيث بدا وكأنه مشروب لاتيه عادي.

​

ورد متحدث باسم الشركة على الانتقادات التي طالت المنتج الجديد قائلًا: "الرغوة والكريمة ستذوب مع المشروب إذا ما تركت لمدة معينة وستندمج مع اللاتيه. حتى إن ذابت الرغوة والكريمة فسوف تحصل على المذاق الرائع".

​

لمزيد من اختيار المحرر:

بدعم من "ماكدونالدز".. فنادق للنحل على طرقات السويد