لاعبة إسبانية تُرضع طفلتها أثناء التدريبات.. وانتقادات حادة تطالها!

تعهدت لاعبة كرة قدم إسبانية على مواصلة إرضاع رضيعتها أثناء التدريب، متجاهلة اللانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها.

وقالت اللاعبة "روث روانو"، من مدينة "سون فيرير" الواقعة في جزيرة مايوركا بالبحر الابيض المتوسط، بأنها لم تفعل أي شيء غير قانوني لكنها شعرت أن معظم الانتقادات جاءت من الرجال.

وكانت "روث"، التي تلعب في دوري مايوركا المتمتع بالحكم الذاتي للسيدات، قد تعرضت لانتقادات بعد ظهور صورة لها وهي "ترضع" طفلتها "جوليا" البالغة من العمر شهرين على دكة الاحتياط.

وردًا على الانتقادات الموجهة لها قالت "روث": "إنني في حيرة؛ لأن الناس لا يفهمون سبب قيامي بذلك في الأماكن العامة، هل لأنني لاعبة كرة قدم؛ لا يجب عليَّ إحضار ابنتي معي في التدريب؟! إنها رضيعة، ويجب عليَّ أن أطعمها".

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وأضافت: "لا أعرف لماذا لا يفهم الناس أنني أمّ، وفي نفس الوقت أمارس الرياضة، ويمكنني إحضار طفلتي معي إذا استطعت، ذلك لأنني أمارس الرضاعة الطبيعية".

وتقول إنها تتمتع بدعم من زميلاتها اللاعبات، اللاتي هنّ على استعداد لمساعدتها؛ لأنهن على الرغم من كونهن لاعبات كرة قدم، إلا أن غريزة الأمومة مكمونة بداخل كل واحدة فيهن.

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