لانيا فاخر تودع فرسها بحرقة بعد وفاته.. ومحمد بن راشد يهديها مجموعة خيول

البوابة - منح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصغر فارسة في إقليم كردستان العراق لانيا فاخر، مجموعة من الخيول بعدما خسرت فرسها الوحيد جنيسو قبل أيام.

وجاءت اللفتة اللطيفة من قِبل الشيخ بن راشد في أعقاب الخسارة المُفجعة التي تعرّضت لها الطفلة لانيا (8 سنوات) نتيجة وفاة فرسها الوحيد الذي أهداه لها والدها وهي بعمر الخمس سنوات.

وذكرت تقارير إخبارية محلية في الإمارات أن الشيخ محمد بن راشد تعهد أيضًا بدعمه لإنشاء مركز تدريب لركوب الخيل خاص بالطفلة لانيا باعتبارها أصغر متسابقة عراقية.

محمد بن راشد يهدي أصغر فارسة في العراق الطفلة لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه بحرقة شديدة ويوجه بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها. pic.twitter.com/fqu2CfMgWN July 24, 2023 لانيا فاخر

لانيا فاخر تبكي على وفاة فرسها جنسو

أثارت الفارسة لانيا فاخر حالة من التعاطف بعدما ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو وهي تبكي حزنًا على فقدان حصانها جنيسو.

وذكرت لانيا بأن الحصان جنيسو كان قد تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وإنها حاولت مرارًا وتكرارًا مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه إلا أنها خسرته في النهاية.

وذكرت لانيا بأنها لن تنسى صديقها الوحيد جنيسو طيلة حياتها، وبأنها تحرص دومًا على زيارة قبره حاملة التفاح والسكر.

وعبرت لانيا عن حلمها الكبير بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان العراق رياضة ركوب الخيل، وهو ما حققه لها أخيرًا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.