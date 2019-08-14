لا تمثلني كمسلمة.. ملكة جمال العراق السابقة تهاجم البرلمانية الأمريكية إلهان عمر

هاجمت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، عضوةَ الكونغرس الأمريكي المسلمة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر.

وقالت عيدان التي أرغمت على الفرار من بلدها على خلفية ارتدائها البيكيني ونشرها صورة مع ملكة جمال إسرائيل خلال مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس "أن عضوةَ الكونغرس الأمريكي المسلمة لا تمثلني كمسلمة ولا تمثّل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحات عيدان خلال مشاركتها في برنامج "Sara Carter Show".

ولم تتأخر إلهان في الرد، حيث كتبت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة إنها "تمثل الناخبين في دائرتها الانتخابية، وبما أن عيدان خارج دائرتها فهي إذاً لا تمثلها".

وهنا عادت عيدان للهجوم مرة أخرى في حديث لقناة i24 news قائلة "لا تمثلني كمسلمة بالمطلق، وأنا لا أؤيد أجندتك المُتسقة مع سياسات الإخوان المسلمين، المعادية للولايات المتحدة والمعادية للسامية، أنتم تستخدمون الديمقراطية الأمريكية لتقسيم بلادنا وإضعافها".

.@IlhanMN is always promoting an Islamist agenda while claiming to speak for all the Muslims in America, including the moderates who oppose #Sharia, @RealSarahIdan tells @ericlandskroner: pic.twitter.com/9zwlaPrysI — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 10, 2019

وتضيف: "كما تعلمون في الدول العربية نسميها جماعة الإخوان المسلمين، إنهم مسلمون متطرفون، مسلمون سنة، يعملون الآن مع إيران ضد كل الدول العربية، إنهم يعملون الآن مع حزب الله، وتركيا، مع كل ذلك فإن الأمر يتعلق بهذه المنظمة، فهم مسلمون متطرفون، وهم جهاديون، ولديهم هذه الإيديولوجية التي يريدون السيطرة على العالم". (حسب قولها)

وقالت عيدان إن نساء مثل إلهان عمر والنائبة رشيدة يستغلنّ مشاعر الآخرين، فهنّ يتغذينّ على تعاطف الناس.

وأردفت تقول: "إنها أيديولوجية لمحاولة دفع الإسلام لجعله النظام الحاكم في البلاد، وهم يهاجمون كل من يفر منهم وكل من يحاول الدفاع عن الاسلام المعتدل". (حسب قولها)

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وقالت عيدان إنها تلقت "تهديدات بالقتل وطلب منها إزالة صورتها مع ملكة جمال إسرائيل، رغم أن الصورة "كانت فقط للتعبير عن الأمل والرغبة في السلام".

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وفي يونيو الماضي أدلت عيدان بتصريحات أمام مجلس حقوق الإنسان مؤيدة لإسرائيل. وقالت "القضية بين العرب والإسرائيليين تتجاوز السياسة والخلافات...إنها متجذرة بعمق في المعتقدات التي تدرس في الدول الإسلامية المعادية للسامية. وللأسف، فإن الكراهية والتعصب تتعزز بوسائل الإعلام المنحازة التي لا تتحدث عن إرهاب حماس".

سارة عيدان مع مكلة جمال إسرائيل

وقد دفعت هذه التصريحات البرلمان العرقي إلى التهديد بإلغاء جنسية عيدان.

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