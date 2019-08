لا تمثلني كمسلمة.. ملكة جمال العراق السابقة تهاجم البرلمانية الأمريكية إلهان عمر

هاجمت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، عضوةَ الكونغرس الأمريكي المسلمة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر.

وقالت عيدان التي أرغمت على الفرار من بلدها على خلفية ارتدائها البيكيني ونشرها صورة مع ملكة جمال إسرائيل خلال مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس "أن عضوةَ الكونغرس الأمريكي المسلمة لا تمثلني كمسلمة ولا تمثّل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحات عيدان خلال مشاركتها في برنامج "Sara Carter Show".

ولم تتأخر إلهان في الرد، حيث كتبت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة إنها "تمثل الناخبين في دائرتها الانتخابية، وبما أن عيدان خارج دائرتها فهي إذاً لا تمثلها".

وهنا عادت عيدان للهجوم مرة أخرى في حديث لقناة i24 news قائلة "لا تمثلني كمسلمة بالمطلق، وأنا لا أؤيد أجندتك المُتسقة مع سياسات الإخوان المسلمين، المعادية للولايات المتحدة والمعادية للسامية، أنتم تستخدمون الديمقراطية الأمريكية لتقسيم بلادنا وإضعافها".

.@IlhanMN is always promoting an Islamist agenda while claiming to speak for all the Muslims in America, including the moderates who oppose #Sharia, @RealSarahIdan tells @ericlandskroner: pic.twitter.com/9zwlaPrysI