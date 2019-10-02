"لا صحة لا تعليم غير رشوة وفساد".. جماهير مغربية تبث "همومها" بأغنية سياسية على المدرجات

نجحت جماهير كرة القدم في المغرب خلال السنوات الماضية في تحويل مدرجات الملاعب الى منصة للتعبير عن همومهم وآلامهم من خلال أغاني تحمل دلالات سياسية واجتماعية تعكس واقعها اليومي.

هذه المرة، عادت الجماهير المغربية، وتحديدًا جماهير نادي اتحاد طنجة لكرة القدم بأغنية جديدة تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة في الأيام الماضية.

وبحسب الفيديو، فقد رددت الجماهير عبارة: "يا هاد (هذه) البلاد، هجرو منك الولاد (الأولاد)، لي وصلو ولي ماتو (من وصل وآخر مات)".

كما انتقدت الجماهير في أغنيتها الوضع العام السائد في البلاد، معتبرة خيار الهجرة بات شيئاً محتومًا في ظل ما يعانيه الشباب من ظروف صعبة، وغياب فرص العمل.

كما رددت الجماهير عبارات تعبر فيها عن استيائها من تراجع مستوى الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم بسبب الفساد والرشوة التي تنهش بخيرات بلادهم.

وكان الليبي الدولي صالح الطاهر قاد فريقه اتحاد طنجة للتأهل إلى الدور ربع نهائي لكأس العرش المغربي، بعد التفوق الجمعة 1-0 على الفتح الرباطي عبر ضربة جزاء.

وكانت جماهير الرجاء الرياضي المغربي قد قدمت سابقًا أغنية "في بلادي ظلموني" وأغنية "رجاوي فلسطيني"؛ لدعم الشعب الفلسطيني، وأخرى قدمها فريق الوداد بعنوان "قلب حزين".

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