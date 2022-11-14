لا مكان للبدناء في الجيش العراقي .. قرار صادم من رئيس الأركان بسبب الكرش

انشغلت الأوساط العراقية بقرار "مفاجئ" صدر عن رئيس أركان الجيش العراقي قبل أيام يتعلق برشاقة ضباط الجيش وحسن قامتهم من خلال فرض إجراءات "صارمة" قد تؤدي إلى "إحالتهم للتقاعد" في حال عدم الالتزام بها أو تنفيذها.

وتضمن القرار توجيهًا رسميًا من قائد القوات البرية بتنفيذ 12 إجراءً صارمًا لإجبار أفراد الجيش برتبة (ملازم -نقيب) من أصحاب الأوزان الثقيلة على ترشيق أوزانهم والالتزام بدورات رياضية وإلا سيتم إحالتهم للتقاعد، وذلك وفقًا لصور القرار الذي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

قرار صادر عن رئيس أركان الجيش العراقي

كما تضمنت الإجراءات الجديدة فحص أفراد الجيش ممن يعانون من ضعفٍ في القلب قبل إشراكهم في دورات رياضية وذلك لتجنب تعريض حياتهم للخطر.

وأشارت القرارات الجديدة إلى أن عملية فحص الضباط ستتم بشكلٍ سنوي ووفقًا لجدول توقيتات محدد، فيما سيتم فحص الذين لديهم ترقية مرتين (الفحص العام وفحص الترقية).

وكعادتهم، انقسمت آراء المعلقين على القرار الجديد المتعلق برشاقة ضباط الجيش بين مؤيدٍ ومعارض، فيما اختار البعض التعليق "الطريف" على القرار "غير المألوف".

وأشار المؤيدون لقرار رئيس أركان الجيش العراقي إلى أن "رشاقة" ضباط وأفراد الجيش العراقي من شأنها أن تصب في الصالح العام من خلال جعلهم أكثر قدرة على تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن حدود البلاد وحماية الشعب العراقي من التهديدات الخارجية والداخلية.

في المقابل رأى البعض أن القرار الجديد يندرج تحت باب "التنمّر غير المقبول" ممن يعانون السمنة، خصوصًا مع قرار استبعادهم في حال لم يتمكنوا من الحفاظ على رشاقتهم والتخلص من "كروشهم أو تراهلاتهم" التي وردت في القرار الجديد.

سمنة الجيوش حول العالم

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عام 2019 أن نحو 9 آلاف جندي في الجيش البريطاني يعاني من " السمنة المفرطة " وقد جرى تسريحهم لأسباب طبية ولعدم فائدتهم في ميدان المعركة .

وفي عام 2007 ، تم تسريح 63 جنديًا من الجيش البريطانية بسبب إصابتهم بالسمنة، الأمر الذي أثار قلق المسؤولين من ارتفاع عدد الجنود الذين فشلوا في اختبارات اللياقة البدنية المختلفة .

كما أشارت تقارير إخبارية أمريكية أن الجيش الأمريكي يأتي على رأس قائمة الجيوش التي تعاني من السمنة .

وذكرت هذه التقارير إلى أن 66% من أفراد القوات المسلحة الأمريكية يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة، وذلك بالنسبة للمقاييس العسكرية التي تعتمد على قياس كتلة الجسم ( وهي طريقة لحساب ما إذا كان الوزن يتناسب مع الطول ).