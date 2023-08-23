لبنان تحارب المثلية الجنسية بحضر لعبة "السلم والثعبان"

البوابة - كشف وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي عن مؤامرة خطيرة تهدف إلى الترويج للمثلية الجنسية بين أطفال لبنان عبر لعبة "السلم والثعبان" الأمر الذي دفعه لإصدار قرار بسحب تلك اللعبة من نشاطات صندوق المدرسة الصيفية للمدارس الرسمية، والمقدمة ضمن مشروع "كتابي" المدعوم من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – USAID.

ووفقًا لتقارير إخبارية محلية في لبنان، فإن قرار الوزير الحلبي كان شخصيًا وبرره بأنه جاء "تجنبًا لأي إرباك"، باعتبار أن ألوانها تشبه إلى حدٍ كبير ألوان علم الفخر، الذي يتخذه الـ +LGBTQIA أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، ثنائيي الجنس، اللاجنسيين، رمزًا لهم.

وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي

وفي حديثٍ لإحدى الصحف المحلية اللبنانية، ذكر الوزير الحلبي أن قرار إزالة اللعبة من الأنشطة المدرسية الصيفية على الرغم من أن ألوانها طبيعية ولا علاقة لها بمجتمع الشواذ.

يذكر أن السلطات اللبنانية أحكمت قبضتها في الآونة الأخيرة على ما يطلق عليهم اسم "مجتمع الميم"، كان آخرها القرار الصادر عن وزير الثقافة اللبناني وسام مرتضى بحظر عرض فيلم باربي في صالات السينما نظرًا لتواجد شخصية متحولة جنسيًا.

علاوة على ذلك، أثار حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في يوليو/تموز الماضي، جدلًا بعد أن ناقش فكرة أن "المخطط الغربي لتدمير المجتمعات العربية هو من خلال الترويج لأشياء معينة مثل المثلية الجنسية".

وأضاف حسن نصر الله خلال مجلس عاشورائي في ضاحية بيروت الجنوبية: "الزواج المبكر هو من تدبير الله، ومن يعارضه فهو خادم الشيطان، وعلى الجميع الوقوف في وجه من يعمل على تدمير مجتمعاتنا من أجل الحفاظ على طهارة الإنسان".