لتحرشه بفتاة.. تجريد شاب من بلابسه وإجباره على قيادة الدراجة في الهند

فرض السكان المحليين في إحدى القرى الهندية القانون بحق شاب تحرش جنسيًا بفتاة من خلال تجريده من ملابسه وإجباره على ركوب الدراجة النارية عاريًا أمام المارة.

ونقلًا عن وسائل إعلام محلية، فقد تعرض رجل هندي مجهول للضرب المُبرح على أيدي مجموعة من الرجال في قرية شاتويند بالقرب من أمريتسار في ولاية البنجاب الهندية بعد أن تحرش بالفتاة.

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وبدأت الحادثة بعدما لاحظت الفتاة، التي لم يُكشف عن اسمها، بأن الرجل يلاحقها من مكان الى آخر، وقبل وصولها الى أحد الأسواق استدعت أسرتها لضبطه في مكان مضايقتها ليقوموا بضربه وتجريده من ملابسه باستثناء حذائه وأجبروه على الذهاب من المكان مستقلًا دراجته النارية عاريًا.

فيما توجه الشاب المتحرش الى المركز الأمني للتبليغ عن عائلة الفتاة، قائلًا في شكواه بأنه كان في طريقه الى السوق مدعيًا بأنه لم يتعرض للفتاة بشكل سيء وأنه كان يحاول إعطائها رقمه فقط.

وقال مسؤولون في الشرطة المحلية إنه يتم التحقيق في الحادثة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، 19 نوفمبر، وسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات بناءً على ما شاهدوه من الفيديو.

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