لتسليتهم خلال غياب أصحابهم عن المنزل.. "سبوتيفاي" تطلق موسيقى خاصة للكلاب!

إذا كنت تشعر بالذنب من ترك "كلبك" لوحده في المنزل، فقد يتمكن تطبيق Spotify من تخفيف عذاب ضميرك وذلك من خلال "بودكاست" ومجموعة من قوائم التشغيل تهدف إلى تهدئة هذه الحيوانات الأليفة الوحيدة.

فقد أطلق تطبيق البث الصوتي السويدي، الذي يضم أكثر من 113 مليون مشترك، مجموعة من قوائم التشغيل للحيوانات الأليفة "المدعومة حسابيًا" والبودكاست الجديد الذي يهدف إلى تهدئة الكلاب المتروكة بمفردها.

Did you know 69% of pet owners sing to their pets? TBH, we’re not that surprised. These stats are barking good. 🐶 #SpotifyPets https://t.co/k2XmzrUlch — Spotify News (@SpotifyNews) January 15, 2020

وجاء إعلان الشركة عن الخدمة بعدما تبين أن نحو 74 بالمئة من أصحاب الحيوانات الأليفة في بريطانيا يشغلون موسيقى لحيواناتهم، وقالت الشركة أنها أطلقت قائمة تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة و"عبارات تدليل" وقصصًا ورسائل طمأنة يرويها ممثلون، لتخفيف توتر الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل.

كما يتم تشغيل الـ"بودكاست" على امتداد ساعتين الى خمس ساعات ويتميز بأصوات إنسانية مطمئنة وموسيقى مريحة بما في ذلك صوت المطر.

وفي الوقت نفسه توفر قوائم الموسيقى الموجهة للكلاب مقاطع مختارة لتتماشى مع سمات الحيوان، وبحسب "سبوتيفاي" فإن مسحًا كشف أن واحدًا من كل أربعة من أصحاب الحيوانات الأليفة يشغل موسيقى للحيوانات لمؤانستها خلال فترة غيابه، في حين أشار 42 بالمئة منهم إلى أن حيواناتهم تفضل نوعًا معينًا من الموسيقى.

قال نيل إيفانز، عالم فيزيولوجيا حيوانية وأستاذ بجامعة جلاسجو عمل مع "سبوتيفي" لتطوير بودكاست، أن تزويد الكلاب "بالإثراء السمعي" يمكن أن يساعدهم في تحقيق "حالة فسيولوجية أكثر استرخاء".

وقال أليكس بنيامين، عالم نفس الحيوان من جامعة يورك، الذي عمل أيضًا على بودكاست، إن موسيقى "سبوتيفي" المخصصة للحيوانات الأليفة يمكن أن يساعد في تهدئتهم عن طريق إخفاء "الأصوات المذهلة للعالم الخارجي مثل حركة المرور، وأبواب السيارات، أو إفراغ صناديق".

تطبيق سبوتيفاي

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هي شركة سويدية تجارية تقدم خدمة بث الموسيقى والبودكاست تأسست في عام 2006 في السويد وهي الآن مسجلة في لوكسمبورغ، توفر محتوى محمي من شركات التسجيلات والعلامات وشركات وسائل الإعلام.

سبوتيفاي هي خدمة مدفوعة، لكنها تقدم خدمتها بشكلٍ مجاني مدعومة بالإعلانات، وتشير الأرقام الصادرة عن الشركة إلى أن عدد المشتركين الذين يستفيدون من الخدمة المجانية المدعومة بالإعلانات يفوق عدد المشتركين بالخدمة المدفوعة.

تم إطلاق منصة سبوتيفاي في 7 أكتوبر 2008، وهي توفر الوصول إلى أكثر من 50 مليون مسار صوتي. يمكن للمستخدمين هذه المسارات حسب الفنان أو الألبوم أو النوع، ويمكنهم إنشاء قوائم تشغيل وتحريرها ومشاركتها.

البودكاست

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التدوين الصوتي أو البث الصوتي أو البث الجيبي أو البودكاست (Podcast) هو أحد وسائط الإعلام الجديد الرقمي، وهو عبارة عن سلسلة وسائط متعددة أو حلقات صوتية أو مرئية، يمكن الاشتراك بها أو متابعتها بحيث يتم تبليغ المشترك عند نشر أي تحديث، ويمكن للمشترك تحميل الحلقة والاستماع لها أو مشاهدتها بدون الإتصال بالإنترنت، كما يمكنه المتابعة والاستماع مباشرة بدون تحميل الحلقة.

يتم الاشتراك بقنوات البودكاست عن طريق ملف RSS (ملخص الموقع الغني) يعتمد على لغة الترميز القابلة للامتداد (لغة التوصيف الموسعة)، ويخزن هذا الملف على أحد خدمات الإستضافة السحابية حتى تلتقطه برامج البودكاست، ويمكن تنزيل هذه الحلقات عن طريق برامج خاصة لتصيد البودكاست تسمى Podcatchers، منها آي تيونز من شركة أبل و قوقل بودكاست من شركة قوقل.

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