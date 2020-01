لتسليتهم خلال غياب أصحابهم عن المنزل.. "سبوتيفاي" تطلق موسيقى خاصة للكلاب!

إذا كنت تشعر بالذنب من ترك "كلبك" لوحده في المنزل، فقد يتمكن تطبيق Spotify من تخفيف عذاب ضميرك وذلك من خلال "بودكاست" ومجموعة من قوائم التشغيل تهدف إلى تهدئة هذه الحيوانات الأليفة الوحيدة.

فقد أطلق تطبيق البث الصوتي السويدي، الذي يضم أكثر من 113 مليون مشترك، مجموعة من قوائم التشغيل للحيوانات الأليفة "المدعومة حسابيًا" والبودكاست الجديد الذي يهدف إلى تهدئة الكلاب المتروكة بمفردها.

Did you know 69% of pet owners sing to their pets? TBH, we’re not that surprised. These stats are barking good. 🐶 #SpotifyPets https://t.co/k2XmzrUlch