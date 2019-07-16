لتفادي الإزدحامات المرورية.. أسترالي يسبح الى عمله يوميًا

بعد أن سئم الاسترالي "بيتر دون" من التنقل اليومي بين عمله ومنزله في ظل الازدحام المروري بالعاصمة سيدني، قرر أن يجد طريقة مختلفة تمامًا للتنقل.

وقرر الأب البالغ من العمر 48 عامًا التخلي عن وسائل النقل العام والاستفادة القصوى من المرفأ الشهير من خلال السباحة إلى وظيفته.

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ويحتاج "دون" إلى السباحة لمسافة 1.5 كيلومترًا ليصل إلى عمله، ويملك ثقة مطلقة في قدرته على عبور الممر المائي المزدحم، لكنه يعترف بأن الكثيرين يعتقدون بأنه مجنون.

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ويعتقد السبّاح المحترف في المسافات الطويلة أنه قادر على تحقيق هذا الهدف، وهو في خضم مفاوضات بشأن قضايا السلامة مع الهيئات المختصة.

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وقال متحدث باسم هيئة الطرق والخدمات البحرية، إنه على الرغم من أن السباحة عبر الميناء ليست مخالفة للقانون، إلا أنه لا يشجع "دون" على القيام بذلك، لأنه يمكن أن يؤثر على حركة السفن والعبارات، إلا أن السيد دون يعتقد أنه قادر على تحديد وقت تنقله حول السفن العابرة، واستخدام جهاز التعويم الفوري سيجعله بارزًا لهذه السفن.

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