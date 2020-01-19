لتمهيد الطريق أمام الموظفين الذكور.. وزير ياباني يحصل على إجازة أبوة لرعاية طفله

أعلن وزير البيئة الياباني "شينجيرو كويزومي" ولادة ابنه الأول يوم الجمعة الماضي، ليكون أول مسؤول عام يحصل على إجازة أبوة.

وقال الوزير "كويزومي": "اليوم، في منتصف ليل 17 كانون الثاني (يناير)، أشعر بالسعادة بصفتي أبًا".

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وتابع: "من الرائع أن يكون كل من الأم والطفل بصحة جيدة، أشعر بالارتياح والسعادة لأنني كنت حاضرًا."

وكان "كويزومي" قد أعلن يوم الأربعاء أنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوعين بدلًا من ثلاثة أشهر وذلك بحسب القانون شريطة ألا يؤثر ذلك على واجباته البرلمانية ومجلس الوزراء.

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وأقر "كويزومي" بأن قراره بأخذ إجازة الأبوة، وهو موضوع حساس في اليابان، له مزاياه وعيوبه، حيث يعتزم تسيير شؤون الدولة عن بعد وذلك باستخدام اتصالات الفيديو والبريد الإلكتروني.

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها وزير على إجازة أبوة، وكلما فعلت شيئًا غير مسبوق، يكون النقد دائمًا ملازمًا".

وقال السياسي البالغ من العمر 38 عامًا في وقت سابق إنه قرار صعب، لكنه يمضي قدمًا في الخطة لتمهيد الطريق أمام الموظفين الذكور الآخرين في وزارته والآباء العاملين في أماكن أخرى.

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