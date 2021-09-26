لحظة ثوران الحمم من فوهة بركان جزر الكناري .. ولقطات حية يخلَفها البركان

اشتدت الانفجارات من بركان "كومبر فيجا" في جزيرة لا بالما الكناري التابعة لإسبانيا، حيث تم تعليق الرحلات الجوية وإجلاء ما يقارب 6000 شخص بعد أسبوعين من النشاط الزلزالي المتراكم.

وقالت حكومة جزيرة الكناري الإقليمية مساء الجمعة: "وفقًا لسجلات المراقبة البركانية التي تم إجراؤها منذ بداية الثوران، حدثت بعد ظهر اليوم أكثر اللحظات نشاطًا في عملية الثوران البركاني".

كما تعطل مطار لا بالما بشكل كامل يوم السبت بعد إلغاء عدة رحلات جوية من وإلى لا بالما بسبب "تراكم الرماد" من النشاط البركاني الأخير في المنطقة، حسبما أفاد مشغل المطارات الإسباني AENA يوم السبت.

ويرصد لكم الفيديو أدناه لحظة ثوران الحمم من فوهة بركان جزر الكناري: