شاب يتحرش بطفلة خلال احتفالات اليوم الوطني ويثير صدمة السعوديين!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بمقاطع فيديو توثق لحظات تحرش جنسي تعرضت لها مجموعة من الفتيات خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91.

وفي الوقت الذي تنوعت فيه المشاهد المؤلمة والمقززة التي عاشتها فتيات أردن فقط المشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تعيشها بلادهم، كان مشهد التحرش بطفلة أكثرها قسوة.

وعبر وسم "#المتحرش_بطفله" تناقل رواد موقع التدوين "تويتر" مشهد مقزز يوثق لحظة تحرش شاب بطفلة صغيرة كانت تقف وسط مجموعة من الأشخاص بلمس مؤخرتها.

وبالرغم من أن الشاب المتحرش حاول الهروب بفعلته الشنيعة، لكنه لم يكن يتوقع بأن أحدهم كان يصور المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف كشف هويته والتعرف عليه وفضحه.

I can’t say anything , I mean this isn’t the first time for a Mf do this shit to a girl or kid ah f I hate This city and these stupid mfs #المتحرش_بطفله pic.twitter.com/M984yAANZS — سلحفاء (@illooveesakuraa) September 24, 2021

#المتحرش_بطفله

معضم الناس قد يرون ان الغلط من المتحرش ويتحمل كامل الذنب



لكن انا ارى ان الغلط من الابوين لانهم قد تركوا ابنتهم في منتصف الهمج والذئاب البشرية



((لاتترك سيارتك مفتوحه وتلوم السارق)) pic.twitter.com/77ul9ihT0z — جيم (@Hitler_rm7) September 24, 2021

وطالب متداولو مقطع الفيديو عبر ذات الوسم بالقبض على الشاب وإيقاع أقصى العقوبات به ليكون عبرة لغيره.

ونغصت هذه المشاهد فرحة السعوديين باليوم الوطني حيث جرى تداول العديد من تلك المقاطع التي أثارت غضب الشارع السعودي.

ومن بين هذه المشاهد المقززة، تجمّع شبابي كثيف حول فتاة ترتدي العباءة ويهتفون حولها بشكل لا أخلاقي قبل أن يتقدم أحدهم بلمس مؤخرتها.

وواحدة من حالات التحرش كانت خلال تواجد فتاة منقبة داخل سيارتها حين تجمهر عدد كبير من الشباب وتحرشوا بها جماعيًا وقاموا بهز سيارتها بطريقة عنيفة فيما حاول أحدهم الإمساك صدرها وسط صراخات وضحك هستري.

شباب يتحرشون ويحاصرون فتاة داخل سيارتها في احتفالات اليوم الوطني ! pic.twitter.com/WOut3sgeyr — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021

وبحسب الفيديو حاول بعض الشباب الإمساك بالفتاة من شباك السيارة، فصرخت وأبعدت أيديهم عنها.

شباب يتحرشون ويحاصرون فتاة داخل سيارتها في احتفالات اليوم الوطني ! pic.twitter.com/WOut3sgeyr — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021

وفي مشهد آخر شوهدت فتاة تحاول الإفلات من عدد كبير من الشباب والمراهقين الذين تحرشوا بها بطريقة مستفزة محاولين الإساءة لها ومنعها من إكمال طريقها.

تجمهر وصياح حول فتاة خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي ! pic.twitter.com/bcjs1Zbs9a — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 24, 2021

وفي مشهد ثالث، شوهدت فتاة بدت عليها علامات الخوف من الموقف الذي كانت تعيشه حيث التف عليها عدد كبير من الشباب فيما غافلها أحدهم وقام بلمس جسدها والتحرش بها بطريقة مقرفة.

وأثارت مقاطع الفيديو غضب السعوديين الذين استنكروا هذه التصرفات الغريبة عن المجتمع السعودي، مطالبين الجهات المختصة بالقبض على هذه المجموعة من الشباب ومحاسبتهم بعقوبات رادعة.

تحرش جماعي من قبل شباب بفتاة خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي ! pic.twitter.com/Z1cJuEufUT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021

وكتب أحد المغردين عبر وسم "#همج_اليوم_الوطني": "لابد من التشهير والعقوبات الرادعة الحنوس ذولا مايمشون الا بالقانون الرادع"

فيما علق آخر قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله مدري متى النوعيات هذي تختفي؟".

وقال مغرد أخر "ما توقعته في يوم من الأيام نشوف الحاجات دي في السعودية كل سنة أسوء".

يذكر أن القانون السعودي ينص على معاقبة المتحرش بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمتحرش أوإحدى العقوبات الثلاث.

وعرفت النيابة السعودية جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وقالت النيابة إن أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش تتمثل في "الحيلولة دون وقوع الجريمة وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم، وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية".