فضائح التحرش الجنسي في احتفالات اليوم الوطني تُجبر الداخلية على التدخل!

نغصت مشاهد صادمة للتحرش الجنسي بالفتيات فرحة الشعب السعودي باليوم الوطني الـ91 عبر مقاطع فيديو وصور ما دفع وزارة الداخلية لنشر بيان توعدت فيه بمعاقبة المتحرشين.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" تغريدة أكدت فيها القبض على (29) شخصًا ضايقوا المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم خلال احتفالات اليوم الوطني.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على (29) شخصًا ضايقوا المارة

برمي عبوات بلاستيكية عليهم

بـ #الطائف.

⬇️ pic.twitter.com/ES2zVanVpB — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 24, 2021

كما غرد حساب وزارة الداخلية السعودية على "تويتر" موضحًا النظام المتبع لمكافحة "جريمة التحرش" في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المتحرش معرض لعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بواحدة منها.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة سيتم تغليظها لتصل إلى خمس سنوات في السجن، وغرامة مالية تصل 300 ألف ريال، في حال تكرار التحرش أو ممارسته بحق فئات معينة تشمل الأطفال وذوي الإعاقة.

يذكر أن شوارع المملكة العربية السعودية شهدت ليل الخميس حالات تحرش جنسي صريح بفتيات خلال مشاركتهن باحتفالات اليوم الوطني، حيث أظهر في أحد الفيديوهات شاب يتحرش بفتاة كانت قد خرجت من نافذة سيارة تركبها رافعة العلم السعودي، بينما كان يقوم بالاقتراب منها وتصويرها وهي تحاول إبعاده عنها.

وفي أحد الفيديوهات المتداولة، ظهرت مجموعة كبيرة من الشبان الذين التفوا بكثافة حول سيدة وتحرشوا بها وسط محاولتها الابتعاد عنهم.

شباب يتحرشون ويحاصرون فتاة داخل سيارتها في احتفالات اليوم الوطني ! pic.twitter.com/WOut3sgeyr — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021

وقام أحد الشبان في فيديو آخر بملامسة مناطق حساسة من جسد سيدة، حتى ظهر رجل أبعد المتحرشين عنها.

تحرش جماعي من قبل شباب بفتاة خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي ! pic.twitter.com/Z1cJuEufUT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021

كما بين مقطع آخر محاولة شبان التحرش بسيدة منقبة كانت تجلس داخل سيارتها.

وأظهر هذا الفيديو عملية تحرش جماعي أخرى بفتاة ترتدي عباءة سوداء، لا يظهر منها سوى وجهها وشعرها، في شارع بدا كما لو كان مليئا بالمتحرشين بشكل كثيف.

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