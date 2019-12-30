لحل أزمة النفايات البلاستيكية.. جنوب أفريقيا تعيد تدوير "علب الحليب" لتعبيد الشوارع

دفعت أزمة تراكم النفايات البلاستيكية ذات التأثير الكارثي على النظام البيئي للكرة الأرضية الى دق ناقوس الخطر لدى العديد من الشركات حول العالم التي تجتهد من أجل الوصول الى حل لهذه المشكلة.

في جنوب إفريقيا، توصلت شركة Shisalanga Construction الى فكرة (إعادة استخدام علب الحليب الفارغة في تعبيد الطرق) على أمل مساعدة البلاد في معالجة مسألة النفايات المتراكمة وتحسين جودة الشوارع.

وذكرت الشركة بأنها بدأت منذ أغسطس الماضي باستعمال جزء من البلاستيك أثناء رصف شوارع في مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية، شرقي البلاد.

وذكرت الشركة بأنها أعادت تأهيل 400 متر من طريق خارجي يقع على مشارف مدينة ديربان، باستخدام خلطة إسفلت مكوّنة من 40 ألف علبة من الحليب البلاستيكي ذات سعة لتر واحد.

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وكشفت الشركة بأنها استخدمت مادة "بولي إيثيلين" عالية الكثافة، وهو بلاستيك سميك موجود في علب الحليب، ويعمل مصنع محلي تدويرها إلى كريات صغيرة.

ولاحقًا، يتم تسخين هذه الكريات على حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية حتى تذوب، وتخلط مع مواد أخرى.

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وفي النهاية، تشكل بقايا الكريات نحو 6 في المئة من خرسانة الإسفلت التي ترصف بها الشوارع، عوضًا عن مادة البيتومين، وفي كل طن من الإسفلت هناك 118-128 علبة بلاستيك.