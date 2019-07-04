لصة حسناء تعكر صفو شهر عسل مواطن سعودي بميلانو.. المسروقات تجاوزت الـ45 ألف دولار

تعرض سعودي لحادثة سرقة نفذتها فتاة إيطالية أثناء قضائه شهر العسل في إيطاليا، بطريقة حيرت الشرطة و حيرت الفندق الذي يسكنه.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن السلطات الرسمية في إيطاليا بدأت التحقيق بحادثة تعرض مواطن سعودي للسرقة، خلال إقامة في مدينة ميلانو لقضاء شهر العسل برفقة زوجته.

وأشارت الى أن العريس تعرض للسرقة في ميلانو الإيطالية بعد تسلل سيدة للفندق الذي يقطنه وسرقت جوازي سفر له ولزوجته ومبلغا ماليا وساعات ثمينة تقدر بنحو 170 ألف ريال.

وتبحث السلطات الإيطالية عن السارقة التي استطاعت كاميرات الفندق رصدها بتعاون مع السفارة السعودية هناك ومحاولة فك غموض القضية، خاصة وأن الفندق من أعرق الفنادق ولديه نظام حماية مُشدد ومعرفة كيف استطاعت التسلل للغرفة.

وأفادت المعلومات عن الحادثة بأن السيدة التي قامت بسرقة السعودي وزوجته صعدت للدور الذي يسكن به حتى دخلت الغرفة وتمكنت من سرقة جوازي السفر ومبلغ مالي وساعات ثمينة من ماركات معروفة.

ووثّق مقطع الفيديو العملية وأظهر سيدة وهي تسير صوب الغرفة حتى تمكنت من دخولها والوصول لهدفها وسرقت ما وجدته باستثناء محفظته الشخصية التي كانت بمعيّته.

ويبقى السؤال كيف إستطاعت الفتاة الدخول لغرفته بكل سهولة وبدون كسر الباب، بل دخلت بمفتاح الباب الإلكتروني وخرجت بكل سهولة!

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