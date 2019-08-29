لصوص من نوع آخر.. سرقة "أجراس البقر" تُحيّر الشرطة النمساوية

بدأت شرطة ولاية تيرول النمسوية الواقعة في قلب جبال الألب، البحث عن لصوص غامضين يقومون بسرقة الأجراس المُعلّقة بالأبقار بعد أن كثُرت سرقاتهم في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة النمساوية "برنهارد غوربر" عن بدء عمليات البحث عن لصوص سرقوا أجراس الأبقار التي ترعى في ثلاثة مراعي في الولاية المذكورة.

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وقال "غوربر" بأنها المرة الأولى التي تسجّل فيها حوادث من هذا القبيل في تيرول، وتقدّر قيمة الجرس الواحد بحوالي 500 يورو.

وأشار الى سرقت سبعة أجراس يومي الجمعة والسبت من أبقار تابعة لمواشي مختلفة ترعى على علوّ أكثر من ألف متر، وذلك بعد سرقة ثلاثة أجراس في مطلع أغسطس الجاري من مرعى آخر.

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وتابع: "ليس لديهم قيمة مادية عالية... لكن بالنسبة للمزارعين أنفسهم، فإن القيمة العاطفية أكثر".

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