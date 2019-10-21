لطرد الأرواح الشريرة.. كاهن يشد شعر سيدة ويضربها بـ"سوط" في الهند

توجد طقوس طرد الأرواح في ديانات متعددة وفي حضارات وبلدان متنوعة فهي متعلقة بطبيعة الإنسان منذ الأزل إذ كان من السهل دائمًا تحميل الشياطين المسؤولية عن أي إضطراب سواء أكان ذو منشأ نفسي أو حتى عضوي.

في الهند مثلًا، تقام بشكل سنوي مئات المهرجانات التي يقوم بها الكهنة بضرب النساء بالسوط بحجة اخراج الأرواح الشريرة من داخلهنّ.

آخر هذه الأحداث المأساوية وقعت في أحد المعابد الهندوسية في ولاية كارناتاكا جنوب الهند حين ضرب كاهن "سيدة" بسوط لطرد الأرواح الشريرة التي تسكنها.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن عائلة السيدة أخذتها إلى الكاهن لكي يستخرج منها تلك الأرواح لاعتقادهم بأنه يمكنه فعل ذلك.

وبحسب عائلتها، فقد استمر الكاهن في ضرب السيدة وسحبها من شعرها رغم أنه كان على علم مسبق بأنه يتم تصويره.

ولم تتحمل السيدة كل هذا الضرب فسقطت مغشيًا عليها في النهاية.

يذكر أن طرد الأرواح الشريرة هو ممارسة روحية لطرد الشياطين من شخص أو مكان يعتقد أنه يمتلكه وهي موجودة في مجموعة متنوعة من الأديان بما في ذلك البوذية والمسيحية والهندوسية واليهودية والطاوية، ولكن ليست كل الطقوس عنيفة بالضرورة.

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