لعشاق البيك .. 5 مطاعم جديدة في قطر تزامنًا مع المونديال

أعلنت علامة الدجاج المقلي الأشهر في السعودية (البيك) البدء في نشر أجنحتها اللذيذة في قطر وذلك قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل.

وكشفت شركة البيك للأنظمة الغذائية في السعودية عن وصول 5 مطاعم متحركة إلى قطر قبل أيام لخدمة الزبائن طوال أيام فترة المونديال مع قائمة شهية من الوجبات اللذيذة وبأسعار جيدة.

وغرد البيك مؤخرًا عبر تويتر: "أول مطعمين من أصل خمسة مطاعم متنقلة في طريقهما إلى الدولة الشقيقة قطر للمشاركة في خدمة أحبائنا هناك خلال مباريات كرة القدم".

مطاعم البيك

سلسلة مطاعم البيك للوجبات السريعة في جدة عام 1974، واشتهر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالدجاج المقلي ولديه أكثر من 120 فرع في كل من السعودية والبحرين.

وقبل عامين، افتتحت سلسلة المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة الشهيرة بالدجاج المقرمش أول فرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة واختارت دبي مول مكانًا لها، مما أسعد الآلاف من عشاق الطعام في جميع أنحاء البلاد.

وفي إكسبو 2020، افتتحت سلسلة المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة فرع لها كان من أكثر المطاعم ازدحامًا في الحدث العالمي، مع وجود طوابير طويلة خارج أبوابها طوال مدة المعرض.

كما تمتلك سلسلة المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة أفرع لها في مول الإمارات وسيتي سنتر عجمان وواجهة المجاز المائية في الشارقة وسيتي سنتر الشارقة.