لـيـلُ الإمارات أفـراح وألحـان.. قصيدة محمد بن راشد بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قصيدة عقد قران ثلاثة من أبنائه بعنوان "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ".

وكانت مصادر رسمية إماراتية قد زفت نبأ عقد قران أبناء محمد بن راشد وهم حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي زمكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

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وقال الشيخ محمد في قصيدته:

لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ

وفـــي سـمـاها مــنَ الأنــوارِ ألــوانُ

بَــــدَتْ بـحُـلَّـتـها الـخـضـراءِ فـاتـنـةً

وقَـــــدْ تــفــتَّـحَ بــالــنُّـوَّارِ بُــســتـانُ

والــرِّيـحُ سَـجْـسَـجُ والـبـيـداءُ قـافـيَةٌ

ربــوعـهـا بـجـمـيـلِ الــــوَردِ تــــزدانُ

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وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ إحتَفَلَتْ

بــأحــمـدٍ ثُـــــمَّ مــكـتـومٌ وحــمــدانُ

فَــكُــلُّ ركــــنٍ بــــهِ عــطــرٌ وأغــنـيَـةٌ

وكــــــلُّ روضٍ بـــــهِ روحٌ وريـــحــانُ

أيَّــامُ أنــسٍ بــدَتْ تـجلي مـحاسنها

كـالـبَـدرِ والأنــجـمُ الـزَّهـراءُ نـيـشانُ

تـاهَتْ علىَ الغيدِ في حلٍّ وفي حُلَلٍ

وأنـحَـلَّ مــنْ حُـلَـلِ الـظـلماءِ مـرجانُ

أنـجاليَ الـصِّيدُ أبـناءُ الـعُلا درَجـوا

عـلَى الـشَّهامَة مُـذْ كـانتْ ومذْ كانوا

ربٍّـيـتكمُ وســوادُ الـلـيل يـشـهَدُ لــي

كــمـا تُـرَبِّـي صـقـورَ الـجـوَ عـقـبانُ

وصـغـتكمْ بـيـميني صَــوغَ ذي أدَبٍ

فــصـرتُـم الــيــومَ لـلـعـلياءِ فــرسـانُ

عـلَّمتكُمْ أنْ تـكونوا فـي الـعلا شُهباً

تَـنْـقَضُّ إنْ عُـرِّضَـتْ لـلـظَّيمِ أوطــانُ

وكــــان كــــل مـــرادي أن أجـهـزكـم

لـلـمـجد إذ كـــان لــلأجـداد مـيـدان

ومـنـهجي كـان فـي تـلقينكم وطـني

وحـب شـعبي فـحب الـشعب بـرهان

وكـــــان زايـــــد تــاريــخـا أدرســــه

لــكــم وأنــعــم بـــه لـلـمـجد عــنـوان

حـتى وصـلتم إلـى مـا كـنت أنشده

وأنــتـم الــيـوم لـــي فــخـر وتـيـجان

وإذ وصــلــتـم مــواصـيـل الــرجــال

وفـي سـن الـرجولة تـأسيس وبـنيان

والــيـوم أكـمـل جـهـدي إذ أزوجـكـم

وبــالــزواج يــتــم الــديــن والــشـان

فـأكـرموا مــن لـهن الـحق واحـترموا

زوجـاتـكـم فـالـهـدى بـــر وإحـسـان

ولـتـلـزموا نــهـج آبـــاء لــكـم سـلـفو

فــجـدكـم راشــــد والــمـجـد أقــــران

وعـــامــلــوا الــــنـــاس بــالــمـعـروف

واخذوا بطانة الخير إذ للخير أعوان

لـكـم أبــارك مــن قـلـبي وأنـصحكم

نـصـيـحة مـــن أب يــحـدوه إيــمـان

بـــأن تـكـونـوا بـقـلـب واحـــد أبـــدا

بــذاك يـمـتد طــول الـدهـر سـلطان

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