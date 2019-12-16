لفت قدميها برباط طبي.. لاعبة فلبينية تكسب 3 ميداليات وهي حافية القدمين

تمكنت طفلة فلبينية من إحراز نجاح مُبهر والفوز بـ3 ميداليات ذهبية في إحدى البطولات المحلية كل هذا بدون حذاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور الطفلة "ريا بولس" البالغة 11 عامًا وقد حققت المركز الأول في السباقات 400 و800 و1500 متر، رغم تنافسها وجريها بدون حذاء رياضي.

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وقامت "ريا" بلف قدميها برباطين طبيين وكتبت عليهما كلمة "نايك"، كما رسمت العلامة التجارية للشركة العالمية المشهورة في إنتاج الألبسة والتجهيزات الرياضية.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي معها وكتبوا العديد من التعليقات التي تفخر بها وتشجعها على نجاحها.

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وقالت المدربة "بريديريك فالينزولا"، التي صورت أقدام "ريا" ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها بدأت ألعاب القوى قبل شهر واحد فقط وتمكنت من تحقيق هذا التجاح المبهر بالإصرار والعزيمة.

وتابعت: "أنا سعيد لأنها فازت، عملت بجد من أجل التدريب، لقد تعبت من التدريب فقط لأنها لا تملك أحذية".

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وأردفت تقول: "كان حلمها أن ترتدي أحذية سبايك، ليس بالضرورة نايك، طالما أن لديهم أحذية جيدة ليتمكنوا من المنافسة".

في حين قدمت شركة Bullos بتقديم حذاء من طراز "أديداس" للاعبة "ريا".

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