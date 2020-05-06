لفرض قيود التباعد الاجتماعي.. الأطفال الصينيون يصنعون قبعات "غريبة"

في الأشهر الأخيرة، صادفنا العديد من مقاطع فيديو لأشخاص يأتون بطرق إبداعية من أجل ممارسة التباعد الاجتماعي، مثل ارتداء الأزياء الضخمة التي تجعل اقتراب الاشخاص منهم لأقل من متر واحد أمرًا مستحيلًا، الآن يبدو أن طلاب المدارس الابتدائية في الصين يفعلون نفس الشيء.

وأظهرت الصور التي تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي إعاد فيها طلاب مدرسة Yangzheng الابتدائية في مدينة هانغتشو الصينة صنع قبعات كبيرة من مواد بسيطة وإكسسوارات قديمة.

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وتم تكليف الطلاب في المدرسة بتصميم قبعات خاصة، يساعد شكلها وحجمها في الحفاظ على المسافة المناسبة بين الأشخاص.

ويجب تجهيز جميع القبعات بـ "جناحين"، يجب أن يصل طولهما إلى نحو متر واحد.

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أسرة "سونغ"

من المثير للاهتمام أن تصميم القبعات لم يكن مصادفة، لأن مسؤولي المحكمة كانوا يرتدون مثل هذه القبعات خلال عهد أسرة "سونغ" لمنع التآمر والهمس في المواقف التي تُحظر فيها المحادثات السرية.

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وفي حديث لصحيفة "تشجيانغ ديلي"، قال مدير المدرسة "هونغ فنغ": "لقد كان هذا بالفعل ابتكارنا. نحن ندعو الطلاب إلى ارتداء قبعة متر واحد والحفاظ على مسافة متر واحد".

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يذكر أن أسرة سونغ كانت الأسرة حاكمة في الصين ما بين 960 و1279، ونجحت في أن تصمد في مرحلة الخمس أسر، والممالك العشر، فتلتها اسرة يوان.

وكانت هذه أول حكومة في تاريخ العالم لإصدار الأوراق النقدية أو النقود الورقية، وأول حكومة الصينية لإنشاء قوة بحرية دائمة.

كما شهدت هذه الأسرة أول استخدام معروف من البارود، وكذلك التمييز الأولى من الشمال الحقيقي باستخدام البوصلة.

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