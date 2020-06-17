لقطة طريفة لـ"لويس سواريز".. يرتدي الكمامة أمام الكاميرات فقط

رصدت عدسة نادي برشلونة الإسباني لقطة طريفة لنجم كرة القدم الأوروغواياني "لويس سواريز" الذي يحرص على ارتداء الكمامة عندما شاهد الكاميرا فقط.

وبحسب الفيديو الذي نشره حساب برشلونة على "تويتر"، كان "سواريز" يسير رفقة الارجنتيني "ليونيل ميسي" باتجاه حافلة الفريق وهو يحمل كوب مشروب المتة وقد أنزل كمامته للأسفل.

Gloves ✅

Masks ✅

Mate ✅ pic.twitter.com/sXtsfZn0vu — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 13, 2020

وما إن لمح "سواريز" الكاميرا التي تسجل توجه النجمين إلى الحافلة، حتى رفع كمامته لتغطي فمه وأنفه.

وأرفق حساب برشلونة اللقطة الطريفة بالتعليق: " قفازات، كمامات، متّة".

ولم تظهر اللقطات السابقة لـ"سوارزي" إن كان أنزل الكمامة من أجل شرب المتة فقط أو أنه لم يكن يرتديها أصلًا بالشكل المطلوب.

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يذكر أن "سواريز" عاد إلى صفوف برشلونة بعد غياب لعدة أشهر بسبب عملية جراحية أجراها في الركبة.

ويواجه برشلونة في أول مباراة بعد التوقف بسبب كورونا خارج معقله فريق ريال مايوركا مساء يوم السبت.

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