لماذا ألقى الشيخ نهيان بن مبارك الشهادة في وجه إحدى الطالبات؟

أثار مقطع فيديو متداول لحفل تخرج طالبات من إحدى الجامعات في دولة الإمارات انقسامًا بالآراء، لما تضمنه من موقفٍ صادر عن وزير التسامح، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي رعى الحفل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، "الصدمة" التي بدت على وجه الشيخ نهيان حين رأى إحدى الطالبات وهي تقوم بحركات "استعراضية" قبيل التوجه نحوه الأمر الذي أثار استياءه.

ودفع سلوك الفتاة في حفل التخرج، والطريقة التي اختارتها في التعبير عن فرحها، من الشيخ نهيان إلى إلقاء شهداتها على الطاولة وعدم تسليمها باليد أسوة بباقي الطلبة.

وكعادتهم، انقسمت آراء المعلقين بين من مؤيدٍ للطريقة التي تعامل بها الشيخ نهيان مع الطالبة الخريجة، مشيرين إلى أن "الحرم الجامعي" يفرض على الجميع بروتوكولًا رسميًا محددًا.

في المقابل ذكر بعض المعلقين أن ما قامت به الفتاة "عفوي" وكان مجرد طريقة للتعبير عن فرحها للتخرج من الجامعة.

وقالت إحدى المعلقات: "كان لازم يحترمها ويقدر فرحتها هي ما سوت شي عيب"، وكتبت أخرى: "وش سوت البنت !!! ما سوت شي من حقها تفرح وتعبر بفرحتها !! ليش يكسر فرحتها ويخرب عليها اللحظة!".

في المقابل، ذكرت إحدى المعلقات أن لكل إنسان احترامه على حسب مكانته وعمره ومنصبه، وأن رقصات "تيك توك" لا تناسب هذا الحدث الهام وأمام شخصية هامة مثل الشيخ نهيان.

وذكرت أن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو تعمدت إدارة ظهرها للشيخ نهيان ولباقي الكادر التعليمي في الجامعة، وهو تصرف "غير لائق".

وطالبت هذه المعلقة من الأهالي تعليم أبنائهم على قواعد الاتكيت واحترام الأشخاص وفقًا لأعمارهم ومكانتهم ومناصبهم.

فيما ذكر معلق آخر: "لحظة استلام الشهادات لها هيبتها ! لماذا لم تنتظر لبعد استلام الشهادة"، فيما قال آخر: “الاحتفالية مناسبة أمام صديقاتها وليس أمام الشيخ".

الشيخ نهيان آل نهيان