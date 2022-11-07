لماذا أوقفت وزارة الإعلامية الكويتية برنامج بين الشوطين الرياضي؟

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قرارًا يقضي بوقف عرض برنامج بين الشوطين المُختَص في تحليل المشهد الرياضي والمعروض على القناة الرياضية التابعة لتلفزيون الكويت بعد أن تضمنت آخر حلقاته "تجاوزات تخطت حدود المهنية الإعلامية".

وقالت وزارة الإعلام على لسان المتحدث الرسمي باسمها أنوار مراد أن قرار "وقف" عرض البرنامج (بين الشوطين) على القناة الرياضية الرسمية يأتي التزامًا بالموضوعية والحيادية والمهنية الإعلامية التي دأب التلفزيون الرسمي على الالتزام بها طوال السنوات الماضية وتكريسها في جميع برامجه.

وتضمن البيان الذي نشرته وزارة الإعلام الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تكرار هذه الأحداث سواء من قبل مقدمي البرامج الذين يتوجب عليهم الالتزام بالمهنية الإعلامية ومن جانب الضيوف الذين يتوجب عليهم عدم التعدي بالقول أو الوصف المسيء للإعلام الكويتي أو منتسبيه والتحلي بأدب الحوار خلال التواجد على شاشات التلفزيون.

برنامج بين الشوطين

الإعلامي نادر كرم



يرد على بيان كاظمه بكل عصبيه



إسمع يا أسعد !!! pic.twitter.com/bvXITwut3c — الجماهير شو (@al_jamaher_show) November 3, 2022

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقتضب من آخر حلقات برنامج "بين الشوطين" ظهر فيه الإعلامي الكويتي نادر أكرم وهو يتحدث بطريقة غاضبة وموجهًا حديثه لجهات "تعمدت الإساءة له" مستخدمًا عبارات خرجت عن طبيعة العمل الإعلامي وهو ما استدعى تدخل وزراة الإعلام.

وفي الوقت الذي لم يذكر فيه الإعلامي نادر الجهة التي أثارت غضبه، إلا أن متابعي المشهد الرياضي في الكويت أكدوا أن الجهة المقصودة هي "إدارة نادي كاظمة الرياضي" التي كانت قد أصدرت بيانًا حمل عنوان "مرتزقة الإعلام" الذي اتهمته بتحريض إدارة الاتحاد الرياضي لكرة القدم ضد لاعبيه.

وعلى الرغم من أن نادي كاظمة لم يذكر يحدد هوية ممن أسماه "مرتزقة الإعلام" في بيانه، إلا أن الكثيرين اعتبروا أن الإعلامي "نادر أكرم" ومقدمي برنامج بين الشوطين هم المقصودين بعد اتهامهم بتحريض "اتحاد كرة القدم الكويتي" لإيقاف نجوم النادي خاصة المحترف الجزائري عزالدين عزي.

وخلال حلقة برنامج بين الشوطين النارية، وجه الإعلامي نادر أكرم حديثه لرئيس نادي كاظمة أسعد البنوان وقال له: "يا أسعد، تكلم في إدارة الحوار وأي شيء آخر، لكن لن أسمح لك أن تتكلم عن أخلاقي وتربيتي، ولن أسمح لأعضاء مجلس إدارتك (كاظمة) مجتمعين أن يقوموا بذلك، خاصة وأن عائلتي لم تنشئني من أجل أن تأتي أنت وبيانك الركيك تتكلم عن أخلاقي وتربيتي وأدبي".

بيان نادي كاظمة

وكانت إدارة نادي كاظمة لكرة القدم قد أصدرت بيانًا في الأول من نوفمبر الجاري حمل عنوان "مرتزقة الإعلام" تضمن انتقادًا لاذعًا لمجموعة من الإعلاميين واتهمهم بتحريض الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل معاقبة عدد من لاعبي النادي وهم: اللاعب الجزائري المحترف عز الدين عزي لقاءين وقرر تغريمه 300 دينار كويتي، بالإضافة إلى إيقاف مبارك سعيد 3 لقاءات، وتغريمه 300 دينار كويتي، على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء كاظمة والقادسية في ربع نهائي كأس ولي العهد في الكويت.

وجاء في بيان كاظمة: "نجح المرتزقة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل عرقلة نادي كاظمة في كل شاردة وواردة، وقاموا بالضغط على لجنة الانضباط في اتحاد الكرة من أجل إصدار عقوبات بحق لاعبي كاظمة وقاموا بالتهليل والتصفيق والرقص أمام المشاهدين وكأنهم أراجوزات أدَّوا المهمة، وكل ذلك من أجل إشباع نفوسهم الممتلئة بالعفن والحقد ضد نادي كاظمة الشامخ".

وتابع: "هؤلاء المنبوذون أصبحوا صبيانًا يتلقون التعليمات وينفذون الأوامر التي تصلهم في كل مرة قبل الدخول للأستوديو في تحريض اللجان القضائية على إيقاف لاعب نادي كاظمة عماد عزي، الذي كان يستعد لمباراتين حاسمتين أمام العربي ونهائي كأس السوبر أمام الكويت الأحد 6 نوفمبر المقبل".

وعلى الرغم من احتجاج إدارة نادي كاظمة على قرار الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلا أن الأخير رفضه وأكد أن العقوبات كانت وفقًا للقوانين