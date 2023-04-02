لماذا تصدر الشيخ علي الحذيفي مواقع التواصل الاجتماعي؟

البوابة - سيطر اسم الشيخ الدكتور علي الحذيفي على أحاديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين، حتى تصدّر اسمه قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر".

وجاء اهتمام الرأي العام السعودي بالشيخ علي الحذيفي بعدما عاد إلى منبر يوم الجمعة وأمّ المصلين في المسجد النبوي لثاني جمعة في شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي بعد انقطاعٍ دام لأكثر من 6 أشهر.

عودة الشيخ الحذيفي ليؤمّ المصلين

أول صلاة له بعد عودته وتماثله للشفاء..



قراءة خاشعة ومؤثرة للشيخ #علي_الحذيفي في صلاة مغرب اليوم بالمسجد النبوي.



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pic.twitter.com/Xmg4vapITx — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 30, 2023

حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على إعادة تداول مقاطع فيديو من صلاة وخطبة الجمعة التي أداها الشيخ الحذيفي يوم الجمعة الماضي.

وعبّر المغردون عن مشاعر الفرح والسرور التي انتابتهم بعد رؤية الشيخ الحذيفي على منبر المسجد النبوي وإمامته للمصليين.

ورحب المصلون بالشيخ الحذيفي، المعروف بشيخ أئمة الحرم النبوي الشريف، فيما توافد مئات الآلف منهم نحو أركان المسجد النبوي لأداء صلاة الجمعة خلف إمامته.

وكان الشيخ علي الحذيفي قد أثار قلق محبيه بعدما غاب عن أداء الصلاة في المسجد النبوي منذ بداية الشهر الفضيل 1444 هـ/2023 م.

وذكر مغردون بأن الشيخ الحذيفي تعرض لوعكة صحية قبل حوالي الـ6 أشهر الأمر الذي أجبره على الغياب عن الإمامة في المسجد النبوي.

الشيخ علي الحذيفي

اسمه الكامل: علي بن عبد الرحمن الحذيفي

تاريخ الولادة:1 رجب 1366هـ الموافق 22 مايو 1947م

مكان الولادة: قرية القرن المستقيم - العرضية - منطقة مكة المكرمة

الشهرة: إمام وخطيب للمسجد النبوي منذ عام 1402هـ حتى الآن

تعليم الشيخ الحذيفي