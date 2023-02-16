لماذا خفطت عُمان أسعار المشروبات الكحولية؟

البوابة - استنكرت أوساط شعبية في سلطنة عُمان قرار تخفيض الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الكحولية بنسبة 75% بحجة تضرر سوق الفنادق في الفترة الماضية.

وتناقل روّاد موقع التدوين "تويتر" نص قرار خفض الضريبة الانتقائية الذي أصدرته وزارة التراث والسياحة العُمانية قبل أيام والذي تضمن الإشارة إلى السبب الذي دفع السلطات العُمانية لاتخاذ هذا القرار.

وأشارت وزارة التراث والسياحة العُمانية في بيانها إلى أنه وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تقرر تعديل السعر المعياري الذي على أساسه يتم احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات الكحولية وذلك بنسبة 25% بدلًا من 100%.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى بدء تطبيق الطريقة الجديدة لاحتساب الضريبة اعتبارًا من الأول من يناير 2023.

وتسائل روّاد موقع التدوين "تويتر" عُمان عن سبب تراجع السلطات في بلادهم عن القرار الصادر في يوليو 2020 بفرض ضريبة انتقائية بنسبة 100% على المشروبات الكحولية وتخفيض النسبة لـ20% في 2023.

وانشغل عدد من المغردين بالقرار المتعلق بالضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الكحولية واعتبروا أنها بمثابة "نكسة" في مسار الشعب العُماني نحو منع الفساد في بلادهم.

خفض سعر المشروبات الكحولية في عُمان

وعلّق حساب "عُمانيون ضد التطبيع" على القرار بتغريدة قارن فيها توجهات الدول المتقدمة في الوقت الراهن ومحاولتها التخلص من الخمور للحد من الجريمة والأمراض وبين قرار السلطات العُمانية خفض أسعاره.

كما نشر نائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق بن سالم السيابي تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر" تسائل فيها عن العوائد المالية التي قد تكسبها الدول نتيجة خفض أسعار المشروبات الكحولية.

وجاء في تغريدته: "هل حقًا هناك قيمة للعوائد المالية لخزائن الدول عند منح تصاريح استيراد وبيع الكحول؟ وتحصيل ضرائبها المختلفة مقابل تكاليف الأضرار المجتمعية والصحية والأمنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟".

وأضاف مستنكرًا: "هل تضررت دول في مجتمعاتها واقتصاداتها عندما قامت بحظر وتجريم تداول وتسويق الخمور؟".

فيما كتبت الناشطة منى المعولي عبر "تويتر": "ربما لم ير بعض الناس حجم الكوارث في غرف الرعاية والمستشفيات والعجزة نتيجة الحوادث الناجمة عن الكحول .. لعل جرائم القتل تكفي لتخبرنا عن الألم والعذاب أروقة المحاكم".

وقال المغرد فهد السيابي أن قرار خفض سعر الكحول والضريبة المفروضة عليه لا يتماشى مع مصالح العمانيين بل يضر بسمعة السلطنة.

ما هي الضريبة الانتقائية؟

الضريبة الانتقائية هي إحدى الضرائب غير المباشرة وتُفرض على سلعٍ محددة، تكون عادةً ضارةً بصحة الانسان أو البيئة.

