لماذا رفض بن سلمان فتح باب سيارته قبل لقاءه ماكرون في باريس؟

البوابة - تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو يرصد اللحظات التي وصل فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه في العاصمة باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام.

واستعرض مقطع الفيديو المتداول اللحظة التي توقفت فيها سيارة الضيف السعودي محمد بن سلمان في الساحة الخارجية لقصر الإليزيه، لتسارع فورًا مسؤولة التشرفيات نحو باب مركبته محاولة فتحه كي يتسنّ للأمير السعودي الترجل منها واللقاء مع الرئيس الفرنسي.

سؤال.. كيف تقرأ تصرف الزعيم العربي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهل هناك رسالة يُريد إيصالها؟



الفيديو لحظة استقباله في قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون || 🇫🇷🇸🇦 pic.twitter.com/Ka9Qabb5Lh — رائد محمد المالكي (@raed_arn) June 18, 2023

ولدى محاولتها فتح الباب، فوجئت المسؤولة الفرنسية بأن باب المركبة كان مغلقًا من الداخل، الأمر الذي دفعها لمحاولة فتحه مجددًا لكن باءت محاولتها بالفشل.

وبعد لحظات، فتح الأمير محمد بن سلمان باب مركبته من الداخل وترجل منها وسار نحو ماكرون الذي كان ينتظر وصوله.

وأثار المشهد المتداول الكثير من علامات الاستفهام لدى مراقبي الحدث رغم مرور عدة أيام على مشاهدته، الأمر الذي دفعهم للتوجه نحو مواقع التواصل الاجتماعي لطرح تساؤلاتهم حول هذا الأمر وما إذا كان تصرف الأمير السعودي يحمل معانٍ سياسية أو بروتوكولية ما أم أنها مجرد صدفة لا تحمل أي تفسير.

ورأى أحد مراقبي الحدث السياسي أن ما قام به الأمير محمد بن سلمان هو إيصال رسالة للغرب وللعالم أجمع مفادها بأن "القرار السعودي يأتي من الداخل ولا أحد يفرض عليه خلاف ذلك".

لماذا رفض ولي العهد فتح باب السيارة؟



الرسالة واضحة 👇 pic.twitter.com/MQggJ33HH3 — بن عماش (@S3MMASH) June 17, 2023

في المقابل، اعتبر بعض المعلقين أن الموقف الذي تعرض له الأمير محمد بن سلمان كان "طبيعي جدًا"، وبأنه أراد ترتيب أموره قبل الترجل من المركبة.

سؤال.. كيف تقرأ تصرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ وهل هناك رسالة يُريد إيصالها؟