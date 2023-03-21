لماذا غاب الأمير خالد الفيصل عن حفل جائزة الملك فيصل العالمية؟

البوابة - أثار الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود قلق السعوديين بعدما غاب عن حفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمية والذي أقيم أمس لتكريم مجموعة من العلماء على إنجازاتهم المتميّزة في خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب والعلوم.

وتسائل عدد من متابعي الحدث البارز على الساحة السعودية عن السبب وراء غياب الأمير خالد الفيصل عن الحفل خاصة وأنه من أهم الشخصيات التي يتوجب تواجدها هناك باعتباره رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية منذ سنوات.

الأمير خالد الفيصل عن حفل جائزة الملك فيصل العالمية

#عاجــــــــــــــل

الأمير #تركي_الفيصل:

اللهم اجعل هذا البلد آمناً مُعتبر

بقيادة خادمك سلمان المُظفر

و ولي عهده دارئ الخطر

فأهلاً بنائبه أميرنا فيصل ومن حضر

لأنوب عن صاحب العبر

أخي خالد الذي أصابه الداء العسر

كورونا الوباء العكر. #خالد_الفيصل pic.twitter.com/Y0j1vVt8XY — نايف العبدالله (@naifeal3bdalh) March 21, 2023

وقبل بدء الحفل، أجاب شقيقه الأصغر الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود عن جميع التساؤلات حول سبب غياب الأمير خالد الفيصل عن حفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الخامسة والأربعين لعام 2023.

وقال الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ورئيس الاستخبارات العامة الأسبق، في كلمة الافتتاح أن الأمير خالد الفيصل مصاب بفيروس كورونا وهو الأمر الذي أجبره على الغياب عن هذا الحدث الهام.

ووصف الأمير تركي في كلمة الافتتاح فيروس كورونا بـ”الوباء العكر” و”الداء العسر” خاصة وأنه كان السبب وراء غياب شقيقه الأكبر عن هذه المناسبة الهامة.

وقال الأمير تركي الفيصل في كلمته: "اللهمَّ اجْعَلْ هذا البلدَ آمنًا مُعتبرْ، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفرْ ووليِّ عهدهِ دارئِ الخطرْ. فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضرْ، لأنوبَ عن صاحبِ العِبرْ، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِرْ؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِرْ، وابتهجُوا بعطاءِ فِكرْ، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَرْ".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالطريقة التي اختارها الأمير تركي الفيصل لتبرير سبب غياب شقيقه الأكبر عن حفل توزيع الجوائز ورأوا بأنه اختار كلمات بليغة ولطيفة حتى لا يتساءل أحد عن سبب غياب شقيقه.

ودشن رواد موقع التدوين "تويتر" وسم #خالد_الفيصل لكتابة أمنياتهم بالشفاء العاجل للأمير خالد الفيصل حتى تصدر قائمة الأكثر تغريدًا في المملكة العربية السعودية.

الأمير خالد الفيصل

اسمه الكامل: الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود الأب: الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثالث

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثالث الأم: الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي بن عبد الله آل سعود.

الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي بن عبد الله آل سعود. تاريخ الولادة: 20 فبراير 1940م

20 فبراير 1940م المنصب: أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس اللجنة المركزية للحج.

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