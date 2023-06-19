البوابة - طلبت إدارة مطعم "سوشي كانيساكا - "Sushi Kanesaka”، أحد أشهر مطاعم السوشي في لندن، من الزبائن أن يتجنبوا وضع العطور ذات الروائح القوية قبل تواجدهم في المطعم الشهير لتناول وجبة سوشي شهية.

وكما هو الحال لدى العديد من المطاعم الشهيرة حول العالم والتي تلزم زبائنها بـ قواعد أو نظام للباس – Dress Code، منع مطعم هذا المطعم الشهير زبائنه من وضع العطور قبل الخروج لتناول الطعام داخله.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة مطعم "سوشي كانيساكا - "Sushi Kanesaka"، الواقع في فندق 45 Park Lane ويعد جزء من مجموعة Dorchester Collection، بدأت الترويج لأصنافها المتنوعة من السوشي من خلال الطلب من الزبائن تجنب وضع العطور قبل التوجه إلى المطعم.

لماذا منع مطعم سوشي شهير بلندن زبائنه من وضع العطور؟

وكشف المطعم عبر موقعه الرسمي: "لضمان أفضل تجربة سوشي لك ولزملائك في العشاء، نطلب منك التفضل بالامتناع عن وضع العطور، كي نضمن عدم تجاوز الرائحة "المنعشة" للخل المستخدم في أطباقنا أو تشتيت الانتباه عنها”.

وبالنظر إلى أن كلمة "السوشي" تُترجم إلى "الأرز الحامض" ، وهي إشارة إلى خل الأرز المستخدم لإضفاء نكهة على النشا ، فمن المؤكد أن نفحة الخل هي إحدى الروائح الرئيسية للطبق.

ردود الأفعال

تفاعل زبائن المطعم الشهير على طلبه عدم رش العطور متفاوتًا، إذ غرد بوبليكان أويسين روجرز: "يا له ثرثرة زائدة، لا يمكنني تحمل هذا النوع من المطاعم المتعالية”، فيما اقترح آخرون أنه ليس بالأمر الجديد على عمال الضيافة: "للسبب نفسه، لم يكن استخدام العطور أمرًا اعتياديًا بالنسبة للموظفين في العديد من المطاعم”.

في الواقع ، فيما يتعلق بموضوع التذوق، ينصح صندوق Wine and Spirits Education Trust (WSET) الطلاب بعدم رش العطور قبل تذوقها لأنها قد تؤثر على تصورهم لما هو موجود في زجاجة المشروب.

هل ستذهب إلى مطعم لا يسمح لك برش العطور؟ أم ستتخذ موقفًا سلبيًا؟