لمحاربة الشيطان.. إيران تطلق تطبيق "همدم" للتعارف وفق الشريعة الإسلامية

أطلقت السلطات الإيرانية تطبيقًا جديدًا للتعارف بهدف الزواج وفق أحكام الشريعة الإسلامية يحمل اسم "همدم"، والتي تعني باللغة الفارسية "شريك/شريكة".

ويتيح تطبيق "همدم" لمستخدميه "البحث واختيار" الزوج أو الزوجة وعند حصول مطابقة يتم تعريف العائلتين إلى بعضهما بحضور استشاريين سيرافقون الشريكين في الأعوام الـ4 التي تلي الزواج.

ويتعين على مستخدمي تطبيق "همدم" التحقق من هويتهم والخضوع لاختبار نفسي قبل البدء في البحث عن شريك.

من جهته قال رئيس معهد تبيان الثقافي، كميل خجسته، الذي طور التطبيق، إنه سيساعد في توفير أسر صحية في وقت تتعرض فيه القيم العائلية للتهديد من قبل "الشيطان" وأعداء إيران. (حسب قوله)

وشدد قائد شرطة الفضاء الافتراضي العقيد علي محمد رجبي على أن هذا التطبيق هو المنصة الوحيدة من نوعها المجازة رسميًا من السلطات، مشددًا على أن تطبيقات مواعدة أخرى هي غير قانونية في الجمهورية الإسلامية.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن التسجيل عبر التطبيق سيكون مجانيًا.

ووفقا لإحصاءات الهيئة الوطنية للسجل المدني، فقد سُجلت حوالي 307300 حالة زواج و 99600 حالة طلاق في إيران بين مارس وديسمبر 2020. وفي عام 2008، كانت هناك حالة طلاق واحدة لكل ثماني زيجات.

وفي غضون ذلك، انخفض النمو السكاني السنوي لإيران في عام 2020 إلى 1.29 في المئة.

وسبق لمسؤولين إيرانيين يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، التحذير مرارًا من تقدم سنّ الزواج وانخفاض معدلات الولادة.

وفي مارس الماضي، أقر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قانونا حمل عنوان "النمو السكاني ودعم العائلات".

وبموجب القانون، يجب على الحكومة تقديم حوافز مالية لتعزيز الزواج وحضّ العائلات على إنجاب أكثر من ولدين، مع الحد من إمكانيات الإجهاض.

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