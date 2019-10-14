لمكافحة مرض السكري.. سنغافورة أول دولة في العالم تحظر إعلانات المشروبات المحلاة

أصدرت الحكومة السنغافورية قرارًا صارمًا تحظر فيه الإعلان عن المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر وذلك في إطار حملة رسمية لمكافحة مرض السكري.

وبحسب مصدر مطلع في وزارة الصحة بأن قرار منع الدعاية يسري على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الزبادي والقهوة، طالما كانت محلاة.

ويطبق قرار منع الدعاية للمشروبات، في جميع وسائل الإعلان، سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية، بما في ذلك الإنترنت.

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وقال وزير الدولة للشؤون الصحية "إدوين تونغ" للصحفيين، إن القرار تم اتخاذه بعد استشارة عامة، وبناء على استبيان، وكشفت وزارة الصحة في سنغافورة أنها سوف تستمر في استطلاع آراء المستهلكين والصناع خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل الإعلان عن إجراءات أخرى لمكافحة السكري.

وقالت الوزارة إنها ستطالب مصنعي المشروبات المحلاة، بتوضيح كميات السكر بدقة على العبوات، وأوضح "تونغ" أن البلاد لاتزال تدرس إجراءات أخرى أكثر صرامة، منها فرض المزيد من الضرائب على المشروبات المحلاة، أو حتى منع تداولها في الأسواق.

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