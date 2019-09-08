"لم يعد أحد يناديني بالعقيمة".. هندية عمرها 74 عامًا تضع توأمًا بصحة جيدة

في حدث فريد من نوعه، أصبحت امرأة هندية تبلغ من العمر 74 عامًا أكبر أم في العالم بعد أن أنجبت توأمًا باستخدام التلقيح الاصطناعي.

وأنجبت "إراماتي مانغاياما"، من ولاية أندرا براديش الهندية، توأمًا من الإناث الأصحاء من زوجها "راجا راو" البالغ من العمر 78 عامًا، بعد نجاح حملها بالاعتماد على جراحة التلقيح الاصطناعي.

وذكرت تقارير أن عيادة أطفال التلقيح الاصطناعي في مدينة جونتور، دفعت معظم التكاليف على أساس أن العملية ستكون إنجازًا تاريخيًا رائعًا.

وظلت "مانغاياما" في المستشفى تحت المراقبة لمدة 9 أشهر كاملة من الحمل.

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وقالت الأم "إراماتي": "لا أستطيع التعبير عن شعوري بالكلمات، التوأم يكملني، لقد انتهى الانتظار لمدة 6 عقود أخيرًا. والآن، لم يعد أحد يناديني بالعقيمة. فكرت في إجراء عملية التلقيح الاصطناعي، بعد إنجاب جارة لي في سن الـ55".

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وأنجبت الأم الهندية توأمها بإشراف الدكتور "أوماشانكر"، الذي قال إن العملية بمثابة "مفاجأة"، كما كان العلاج "تحديًا كبيرًا".

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