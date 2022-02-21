لعشاق التميز .. السعودية تضيف 5 شعارات جديدة على لوحة السيارة ب 800 ريال

أعلنت الإدارة العامة المرور في المملكة العربية السعودية عن تفعيلها خدمة إصدار لوحات 'مميزة' بشعارٍ فريد يجري استصدارها ابتداء من اليوم الاثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة العامة، وجرى نشرهه عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين 'تويتر' بأن اللوحات الجديدة والمميزة ستحمل ٥ شعارات وهي:

سيفين ونخلة (ملون وأسود)

رؤية ٢٠٣٠

الدرعية

مدائن صالح

وحول طريقة الحصول على اللوحة ذات الشعار، ذكرت الإدارة بأنه يمكن الحصول على اللوحات الجديدة من خلال منصة 'إبشر' التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

وفور التسجيل على المنصة، يمكن التوجه نحو تبويب خدماتي 'المرور'، ثم 'تواصل' و'طلب لوحة بشعار'.

وأوضحت الوزارة بأن خدمة 'اللوحة ذات الشعار' تستدعي دقع رسوم تبلغ قيمتها ٨٠٠ ريال سعودي فقط ولمرة واحدة.

ونوهت الإدارة إلى ضرورة كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب وضعه عليها.

كما أكدت الإدارة إلى ضرورة إرفاق صورة من إيصال السداد على المنصة من خلال تبويب 'المرفقات'.