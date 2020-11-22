لوّح لهم ضاحكًا.. صحفي هولندي يخترق اجتماعًا سريًا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي

فاجئ صحفي هولندي وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي حين اخترق اجتماعًا سريًا لهم عبر تطبيق "زووم- Zoom".

وكشف مراسل قناة "أر تي إل نيوز"، دانيال فيرلان، بأنه تمكن من اختراق الاجتماعي الوزاري باستخدام رمز سري في صورة نشرتها وزيرة الدفاع الهولندية "أنك بييليفيلد" عبر حسابها على موقع التدوين "تويتر".

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

وذكر "فيرلان" بأنه اكتشف في الصورة التي نشرتها "بييليفيلد" وجود 5 أرقام من كلمة المرور المكونة من 6 أرقام للاتصال بالفيديو كونفرانس الخاص بالاجتماع.

وبعد محاولات عدة استطاع "فيرلان" الاتصال بالاجتماع، ثم حيا الوزراء الأوربيين بيده، قبل أن تلتقط قناة "أر تي إل نيوز" صورة لشاشة الاجتماع.

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وقال له الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" الذي يترأس الاجتماع، "هل تعلم أنك اقتحمت اجتماعا سريًا"؟

ليرد عليه "فيرلان": "نعم أنا آسف.. أنا صحفي هولندي، أنا آسف لأنني قاطعت اجتماعكم.. سأخرج".

ورد "بوريل": "هل تعلم أن هذه جريمة؟ من الأفضل لك أن تخرج قبل أن تصل الشرطة".

ولاحقًا، ألغى الوزراء المجتمعون عبر الفيديو مؤتمرهم لأسباب أمنية.

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