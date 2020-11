لوّح لهم ضاحكًا.. صحفي هولندي يخترق اجتماعًا سريًا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي

فاجئ صحفي هولندي وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي حين اخترق اجتماعًا سريًا لهم عبر تطبيق "زووم- Zoom".

وكشف مراسل قناة "أر تي إل نيوز"، دانيال فيرلان، بأنه تمكن من اختراق الاجتماعي الوزاري باستخدام رمز سري في صورة نشرتها وزيرة الدفاع الهولندية "أنك بييليفيلد" عبر حسابها على موقع التدوين "تويتر".

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt