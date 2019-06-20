ليبدو كرجل عجوز.. لاعب كينيا لكرة القدم يثير الجدل بـ"لوك" غريب

أثار مدافع منتخب كينيا لكرة القدم "جوش أونيانجو" جدلًا بعد ظهوره في تدريبات منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم الجمعة القادم وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وظهر "أونيانجو" في التدريبات بلحية بيضاء كإطلالة قريبة من كبار السن رغم أن عمره لا يتخطى 26 عامًا.

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يذكر أن منتخب كينيا لكرة القدم سيلعب في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا مع الجزائر وتنزانيا والسنغال التي تقام مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي.

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واختار المدير الفني للمنتخب الكيني "سيباستيان مايني" القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى الثلاثي: باتريك ماتقسي وجون أويمبا وفاروق شيكالو

خط الدفاع: فليمون أوتينو وعبود عمر وبرنارد أوتشينج وموسى محمد وجواش أونيانجو وجوزيف أوكومو وديفيد أوينو وإريك أوما.

خط الوسط: فيكتور وانياما ودينيس أودهيمبو وإريك جوهانا وأيوب تيمبي وفرانسيس كهاتا وإسماعيل جونزاليس وأوفيلا أوتشينينج وبول وير وجوهانا أومولو.

خط الهجوم: مسعود جمعة ومايكل أولونجا وجون أفير.

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