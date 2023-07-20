مؤسس مكتبة جرير.. سبب وفاة عبدالله العقيل

البوابة - نعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول الخليج العربي رجل الأعمال والمؤسس بمجموعة جرير وعضو شرف نادي الفيصلي، عبدالله العقيل، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

وستؤدى صلاة الجنازة على الفقيد العقيل عصر اليوم الخميس في جامع جوهرة البابطين بالرياض، فيما سيوارى جثمانه مقبرة الشمال.

واستذكر مغردون محاسن الراحل العقيل وأثره الطيب، وذكروا بأنه صاحب أيادٍ بيضاء وذو مبادراتٍ خيرية، وله وقفاتٍ كثيرة مع الفقراء والمساكين والأيتام والمعسرين حتى لُقب بـأبو الفقراء.

سبب وفاة عبدالله العقيل مؤسس جرير بالسعودية

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وحزنهم الشديد بوفاة العقيل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتساءل النشطاء عن سبب وفاة رجل الأعمال العقيل وعما إذا كان يعاني من مرض عضال قبل وفاته.

ولم يذكر أي موقع رسمي سبب وفاة الشيخ العقيل الحقيقي، إلا أن أحد المغردين ذكر بأنه كان يعاني من مرض منذ مدة ويتلقى العلاج في أحدى المستشفيات في ألمانيا والسعودية.

من هو عبدالله العقيل؟

اسمه الكامل: عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر العقيل Abdullah Al-Agil

تاريخ الولادة: 1956

تاريخ الوفاة: 2023

العمر عند الوفاة: 67 سنة

الدراسة: يحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود

مناصب عبدالله العقيل