  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. ماذا أخرج رونالدو من سرواله الداخلي وأكله .. الجمهور يُخمن

ماذا أخرج رونالدو من سرواله الداخلي وأكله .. الجمهور يُخمن

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 10:00
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يتمتع نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم "كريستيانو رونالدو" بقدرات سحرية تمكنه من تحقيق الفوز وتحقيق أهداف نارية، إلَّا أن أنه أثار حيرة جماهير المونديال قطر 2022 حينما أخرج "شيئًا" مجهولًا من سرواله الداخلي ومضغه ثم أكمل ركضه وكأن شيء لم يكن.

ومنذ يوم الخميس الماضي، بدأ النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو الذي يرصد التصرف الغريب الذي صدر عن "رونالدو" حينما بدأ بمضغ الشيء الذي أخرجه من سرواله الداخلي متسائلين عن ماهيته.

لسنا متأكدين من أننا نريد معرفة ما وجده رونالدو في ملابسه الداخلية، لكن كان لدى المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعض التخمينات، إذ رجح أحدهم بأن يكون ما أكله هو مجرد "لُبان" فيما قال آخرون بأنه قطعة من بسكوت الـ"أوريو" فيما قال آخرون بأنه "مكملًا غذائيًا".

فيما تناقل آخرون تقارير عن الصحافة البرتغالية أوضحت أن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملًا صغيرًا للطاقة على حد تعبيرها.

برأيكم ما هو الشيء الذي أخرجه رونالدو من سرواله الداخلي وأكله؟


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...