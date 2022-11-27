ماذا أخرج رونالدو من سرواله الداخلي وأكله .. الجمهور يُخمن

يتمتع نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم "كريستيانو رونالدو" بقدرات سحرية تمكنه من تحقيق الفوز وتحقيق أهداف نارية، إلَّا أن أنه أثار حيرة جماهير المونديال قطر 2022 حينما أخرج "شيئًا" مجهولًا من سرواله الداخلي ومضغه ثم أكمل ركضه وكأن شيء لم يكن.

ومنذ يوم الخميس الماضي، بدأ النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو الذي يرصد التصرف الغريب الذي صدر عن "رونالدو" حينما بدأ بمضغ الشيء الذي أخرجه من سرواله الداخلي متسائلين عن ماهيته.

Carefully look at Cristiano Ronaldo’s “Ways and Means” against Ghana Black Stars yesterday! pic.twitter.com/rPIzEvDHsJ — Nana Kwesi Eshun (@_NanaCwesi_) November 25, 2022

لسنا متأكدين من أننا نريد معرفة ما وجده رونالدو في ملابسه الداخلية، لكن كان لدى المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعض التخمينات، إذ رجح أحدهم بأن يكون ما أكله هو مجرد "لُبان" فيما قال آخرون بأنه قطعة من بسكوت الـ"أوريو" فيما قال آخرون بأنه "مكملًا غذائيًا".

فيما تناقل آخرون تقارير عن الصحافة البرتغالية أوضحت أن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملًا صغيرًا للطاقة على حد تعبيرها.

برأيكم ما هو الشيء الذي أخرجه رونالدو من سرواله الداخلي وأكله؟