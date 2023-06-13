ماذا دار بين الملكة رانيا وطفلة أردنية ناجية من مرض السرطان؟

البوابة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لقطة عفوية جمعت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، مع طفلة ناجية من مرض السرطان خلال رعايتها الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة الحسين للسرطان، الاثنين، في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المتواجدين في الحفل الخيري الحوار الشيّق الذي دار بين الملكة رانيا بالطفلة أميرة أبو شنب، أحدى الناجيات من مرض السرطان.

ماذا دار بين الملكة رانيا وطفلة ناجية من مرض السرطان

وأبدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تفاعلهم مع مقطع الفيديو العفوي، وعبروا عن إعجابهم الشديد بتواضع الملكة رانيا لدى لقاءها بالطفلة الصغيرة، وتفرغها للحديث معها رغم انشغالها في الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل الأردن وخارجه.

وتسائل عدد من مشاهدي مقطع الفيديو عن طبيعة الحوار الذي دار بين الملكة والطفلة الصغيرة، إذ رجح البعض بأن تكون الطفلة أميرة قد عبرت عن مدى إعجابها بإطلالة الملكة رانيا في الحفل الخيري والذي كان بتوقيع إيلي صعب.

أميرة أبو شنب تغني مع نانسي عجرم

كما شاركت الطفلة أميرة أبو شنب الغناء مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم على أنغام أغنيتها "يا بنات يا بنات".

وتلقت النجمة اللبنانية إشادات كبيرة على لفتتها اللطيفة وإنسانيتها في التعامل مع الأطفال وتحديدًا مرضى السرطان.

الملكة تحضر الحفل الخيري لمؤسسة الحسين للسرطان

حضرت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة الحسين للسرطان في فندق فورسيزونز عمّان بهدف مواصلة دعم رسالة الكفاح ضد مرض السرطان.

وتسعى مؤسسة ومركز الحسين للسرطان إلى إقامة مجموعة من المشاريع المستقبليّة لمرضى السرطان، تشمل إنشاء مراكز متخصّصة من شمال الأردن إلى جنوبه، بما فيها مركزين في عمّان لعلاج الأطفال وأبحاث السرطان، ومبنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العقبة.

كما حضر الأمير طلال بن محمد الحفل الخيري باعتباره مستشارًا خاصًا للملك عبدالله الثاني بالإضافة إلى زوجته الأميرة غيداء طلال باعتبارها رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

الملكة رانيا تتألق بفستان من إيلي صعب

تألقت الملكة رانيا في الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة الحسين للسرطان بفستان فاخر حمل توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.

واختارت الملكة رانيا أن تضيف بعض التعديلات على تصميم الفستان أضفت عليه مزيدًا من الفخامة والاحتشام من ناحية الصدر والأكمام.