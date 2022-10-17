ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في سهرة زوجات لاعبي ليفربول؟

انضمت زوجة أسطورة ليفربول النجم المصري محمد صلاح ، ماجي صادق، لزوجات وصديقات نجوم نادي ليفربول لكرة القدم في الحفلة الصاخبة التي نظمتها إيمي ميلنر، زوجة اللاعب جيمس ميلنر.

ونشرت زوجات وصديقات نجوم نادي ليفربول صورًا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي ووثقن لحظات السهرة التي أقمنها بعد يوم من واحد فقط من تحقيق الريدز فوزًا مؤكدًا على نادي رينجرز حيث انتصروا بنتيجة 7-1 في دوري أبطال أوروبا.

ماجي صادق مع زوجات وصديقات لاعبي ليفربول (المصدر: حساب جيرا بونز على إنستغرام gera25ponce@)

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع إحدى هذه الصور والتي بدت فيها ماجي صادق غير مكترثة بمن حولها من الفتيات والأجواء الصاخبة في مكان الحفل.

وبدت ماجي في الصورة المتداولة وهي جالسة على طاولة العشاء بجوار زوجات وصديقات اللاعبين دون الالتفات للكاميرا التي رفعتها صديقة اللاعب الكولومبي لنادي ليفربول "لويز دياز" من أجل توثيق اللحظة، على عكس زوجات وشريكات اللاعبين الآخرين.

في المقابل، أبدى عدد من متداولي الصورة إعجابهم بحرص زوجة محمد صلاح على الجمع بين الدين والدنيا وقدرتها على الالتزام بحجابها والمحافظة عليه في المناسبات التي تشارك فيها سواء مع زوجها أو مع زوجات لاعبي ليفربول وأرسنال.

زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بعد خسارة وزنها

نجحت ماجي صادق، زوجة اللاعب الدولي محمد صلاح، في لفت الأنظار لها خلال تواجدها في حفل تتويج زوجها بجائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وبدت ماجي في حفل التتويج أكثر رشاقة بعد أن خسرت الكثير من وزنها حين أطلت بملابس أنيقة مكونة من بنطال "شارستون" باللون الأسود مع "توب" أسود ذو أكمام واسعة وياقة لامعة من قماش الساتان الأسود.

من هي ماجي صادق

اسمها الكامل: ماجي محمد صادق

ماجي محمد صادق تاريخ الولادة: 27 أكتوبر 1995

27 أكتوبر 1995 الدراسة: تحمل شهادة عليا في مجال التكنولوجيا الحيوية

تحمل شهادة عليا في مجال التكنولوجيا الحيوية العمل الخيري: مسؤولة عن جمعية محمد صلاح الخيرية

ارتبطت ماجي صادق باللاعب الدولي محمد صلاح في 18-12-2013 بعد علاقة حب طويلة بدأت منذ أيام الدراسة، وتحديدًا في مدرسة محمد عياد الطنطاوي بقرية بسيون الواقعة في محافظة الغربية.

وبدأت ماجي صادق تُلقب بـ"أم مكة" بعدما أنجبت ابنتها الأولى مكة (8 سنوات) والطفلة الثانية كيان (عامين).