البوابة - وصل نجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم سابقًا أليساندرو دل بييرو إلى العاصمة الأردنية عمّان مساء أمس الأحد في زيارة أثارت فضول الكثير من محبيه لمعرفة السبب وراء هذه الزيارة المفاجئة.

وشارك ديل بييرو مع متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" مقاطع فيديو من زيارته إلى العاصمة الأردنية والتي استهلها بزيارة المغطس، الذي يُعد وجهة لمسيحيي الدول الاروبية والعربية.

وخلال تواجده في مقر المغطس، توجه بييرو نحو موقع عماد السيد المسيح (تسمى اجران)، ولمس المياه التي يتم استعمالها لغايات التعميد، كما تجوّل في الأماكن المخصصة لبيع التحف التقليدية والمصنوعات اليدوية وجميعها مرتبطة بتاريخ وموقع المغطس.

ولاحقًا، توجه اللاعب الإيطالي نحو منطقة البحر الميت، جنوبي العاصمة عمان، وألقى نظرة على أخفض بقعة في العالم.

ماذا يفعل الأسطورة الإيطالية ديل بييرو في الأردن؟

وتأتي زيارة الأسطورة الإيطالية ديل بييرو إلى الأردن بهدف اختيار الفريق الفائز في مبادرة (تحدي ديل بيرو الأسطوري)، وإعطاء الفرصة الملائمة للاعبين الموهوبين في الأردن.

ويهدف هذا التحدي إلى استكشاف المواهب الشابة في الأردن خاصة من مواليد العام 2010، وذلك قبل خضوعهم لعدة مراحل من تقييم الأداء، على أن يتم إقامة تصفية لاختيار مجموعة من المواهب التي ستحظى بمتابعة دقيقة من اللاعب الإيطالي ديل بييرو، تمهيداً لاختيار الفريق الذي سيمثل الأردن في بطولة تقام لاحقًا في إسبانيا.

ويحمل حضور ديل بييرو إلى العاصمة الأردنية عمّان الكثير من المكتسبات المتعلقة بتنشيط السياحة في الأردن، خاصة بعدما شارك جزءا من الزيارات التي قام بها في أنحاء الأردن مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما يشكل تواجد ديل بييرو في الأردن، حافزًا إضافيًا للاعبين الصغار، لتقديم كل ما في جعبتهم من أجل حجز مقعد لهم في الفريق الأردني الذي سيشارك بالبطولة الإسبانية.

