"ماريجوانا بيبسي" تثير ضجة في أمريكا.. ماذا تفعل إذا كنت في ذات الموقف؟

تعدّ مشكلة اختيار اسمًا مناسبًا للمولود الجديد قضية تؤرق بعض الأهالي ونقطة خلاف كبير ليس بينهما فقط بل بين أفراد العائلة التي تفضل اسم معين دون الآخر، لكن ما حدث مع "ماريجوانا بيبسي فانديك" كان مختلفًا.

أثار اسم سيدة أمريكية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد حصولها على درجة الدكتوراه، وذكرت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) أن السيدة واسمها "ماريجوانا بيبسي فان دايك" من ولاية ويسكونسن، تخرجت للتو في جامعة كاردينال ستريتش في مدينة ميلووكي بالولاية.

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"لقد قضيت حياتي كلها والجميع يسخر من اسمي"، بهذا الكلمات صرحت "فانديك" للموقاع الاخبارية بأنها تتعرض للسخرية منذ فترة الدراسة في عمر التاسعة، وليس فقط من زملائها بل أيضًا من معلميها.

ورغم ذلك لا تريد "ماريجوانا بيبسي"، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، تغيير اسمها، فقد تحملت السخرية والنكات التي عانت منها و لازمتها منذ الطفولة وجعلتها قوية، بل إنها ترفض حتى أسماء التدليل مثل "ماري".

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كما أعربت "فانديك" عن فخرها بوالدتها التي منحتها الاسم في المقام الأول، لتكون المرأة التي هي عليها الآن، رغم أنها حتى هذا اليوم، ما زالت تتساءل عما جعل والدتها تختار لها هذا الاسم غير العادي﻿.

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