ماكدونالدز تنضم إلى حملة دعم المنتجات السعودية

البوابة - انضمت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة لحملة سعودية تدعو الشركات إلى استخدام منتجات "سعودية الصنع" بهدف دعم الصناعات المحلية.

وتحت شعار "من السعودية إلى السعودية"، رفعت ماكدونالدز لوحة إعلانية ضخمة في أحد شوارع العاصمة الرياض للإعلان عن انضمامها للحملة المحلية.

وعبر لوحة الإعلانات، أكدت ماكدونالدز حرصها على استخدام منتجات "سعودية الصنع"، بدءًا من الخبز وانتهاءً بالأكواب الورقية، مرورًا بالحليب والبيض والجبن.

وعبر وسم “# من_السعودية_للسعودية"، شارك رواد منصات التواصل الاجتماعي الصور التي التقطوها للوحة ماكدونالدز للتعبير عن إعجابهم بسياسية الشركة الأمريكية وحرصها على دعم الموارد المنتجة محليًا.

علاوة على ذلك، نشرت ماكدونالدز منشورًا عبر منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، معلنة أن الفرع السعودي للوجبات السريعة يدعم حملة للموارد التي تنتجها السعودية.