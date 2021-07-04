ماكينات بشرية.. أمريكيان يلتهمان 68 برغر في 10 دقائق

تقاسم اثنين من المشتركين في مسابقة سنوية تقام في واشنطن لأكل البرغر المركز الأول حيث تناول كلاهما 68 شطيرة في 10 دقائق.

وشاركت الفائزة باللقب العام الماضي "مولي شويلر" المركز الأول مع منافسها "دان كينيدي" حيث تناول كل منهما 34 شطيرة في 10 دقائق ليكون مجموعها 68 شطيرة.

ولم تستطع "مولي" تناول 35 سندويشًا كانت قد تناولتها في عام 2020، عندما فازت بالمسابقة وسجلت رقمًا قياسيًا خاصًا بها.

فيما التهم خصمها "دان كينيدي" 34 شطيرة في البطولة السنوية التي تستضيفها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة Z Burger.

وشارك 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة في المسابقة حيث حصل الفائزون على جوائز بقيمة 4350 دولارًا أمريكيًا بما في ذلك الجائزة الكبرى، 1750 دولارًا أمريكيًا نقدًا.

من هي مولي شويلر؟

ولدت مولي شويلر في مواليد 1979 وهي أكلة أمريكية قادرة على المنافسة.

في أغسطس 2012، أصبحت أول امرأة تكمل Stellanator، وهو تحدٍ للطعام في Stella's Bar and Grill في بلفيو، نبراسكا، حيث تشتمل سندويتش Stellanator على ست قطع هامبورجر، وست بيضات، وست قطع جبن وست قطع لحم مقدد مغطاة بالبصل المقلي، وهالبينو، وخس، وطماطم، ومخللات، وكعكتين، ومايونيز.

في سبتمبر 2012، أصبحت أول امرأة تحاول (وتفوز) في تحدي "جالوت" من Sinful Burger في بلفيو، نبراسكا، 5 أرطال (2.3 كجم) من الطعام الذي يتضمن 1.5 رطل (680 جم) هامبرغر تعلوها عشر شرائح من جبنة، خس، طماطم، بصل، بين قطعتين كبيرتين من الخبز المقلي الهندي، مع نصف باوند (450 جم) جانب من البطاطس المقلية.

في أكتوبر 2012، تناولت شويلر وصديقتها تايلر دانفورث بيتزا بيج جو في مطعم بيتزا فرانك في نبراسكا في 28 دقيقة. يبلغ وزن بيج جو 12 رطلاً (5.4 كجم) من البيتزا - 4 أرطال (1.8 كجم) من القشرة و 2 رطل (910 جم) من الجبن و2 رطل (910 جم) من البيبروني و2 رطل (910 جم) من النقانق و 26 أوقية (740 جم) من الصلصة - ويجب أن يأكلها اثنان من المتنافسين في ساعة واحدة للفوز.

في وقت لاحق من شهر أكتوبر 2012، أصبحت أول شخص يحاول (ويفوز)، تحدي بيتزا الموت لشركة نبراسكا تخمير، فطيرة 5 أرطال (2.3 كجم) مغطاة بصلصة مصنوعة من الفلفل الحار الأشباح. انتهت في 24 دقيقة و 56 ثانية.

في ديسمبر 2012، أصبحت أول امرأة تفوز في تحدي آدم إمينيكر - تناولت وجبة شواء وزنها 5 أرطال (2.3 كجم) في مطعم منطقة دي موين في جيثرو. فعلت ذلك مرة أخرى بعد بضعة أسابيع، وفي يناير 2013 فعلت ذلك للمرة الثالثة.

في أوائل عام 2014، حطمت شويلر الرقم القياسي العالمي لشريحة لحم 72 أونصة (2.0 كجم)، بعد أن تناولها في دقيقتين و44 ثانية في مطعم سايلر أولد كنتري كيتشن في بورتلاند، أوريغون. كان الرقم القياسي السابق في هذا المطعم 12 دقيقة و 53 ثانية. كان الرقم القياسي العالمي السابق 6 دقائق و38 ثانية.

في يوليو 2014، أصبحت أول امرأة تفوز بمسابقة Z-Burger's Independence Burger Eating في واشنطن العاصمة، حيث تناولت 26 برجرًا في 10 دقائق.

في يناير 2015، في Wing Bowl 23 في فيلادلفيا، أكلت 440 أجنحة دجاج، وهو رقم قياسي جديد للسيدات، في 26 دقيقة، لكنها هُزمت من قبل باتريك بيرتوليتي من شيكاغو، الذي أكل 444 جناحًا قياسيًا.

في مارس 2015، سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا من خلال تناول شطيرة تزن 4 أرطال و 1 رطل من تاتر تيتس في دقيقتين و 55 ثانية. في نفس الشهر سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا آخر بتناول خمسة أرطال من لحم الخنزير المقدد في 5 دقائق و 2.1 ثانية.



في أبريل 2015، عادت إلى Big Texan Steak Ranch وأكلت ثلاثة أوقية 72 أونصة. عشاء ستيك في 20 دقيقة. أكملت الوجبة الأولى في 4 دقائق و 18 ثانية متغلبة على الرقم القياسي الخاص بها (والمطعم) بأربعين ثانية. في نفس الشهر، أكلت أيضًا 55 أونصة (1.6 كجم) آندي هامبرغر في دقيقتين و 12 ثانية في ماونت أوليف بولاية نورث كارولينا.

في 22 مايو 2015، حطمت الرقم القياسي لمقاطعة ساكرامنتو لتناوله 29 وجبة هوت دوغ في 8 دقائق في Sacramento Cal Expo. وكان الرقم القياسي السابق 22.

في يوليو 2015، فازت بمسابقة أكل كورندوج في معرض ولاية كاليفورنيا في ساكرامنتو، كاليفورنيا عن طريق تناول 33 كورندوج في ثماني دقائق. كما أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في أوستن بولاية مينيسوتا في "تحدي Tendermaid" لأكل 30 برجر و 80 أونصة من الماء وكيس من رقائق البطاطس وشعير في أقل من 30 دقيقة.