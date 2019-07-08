"ماكينة النقانق البشرية".. أميركي يلتهم 71 شطيرة في 10 دقائق

تمكن الأميركي "جوي تشستنت" من إضافة رقمًا قياسيًا جديدًا إلى سجله، إذ تمكن من التهام 71 شطيرة نقانق خلال 10 دقائق فقط في مسابقة سنوية تقام احتفالًا بعيد الاستقلال الأمريكي.

وبالغرم من تغلب "تشيتنت" على منافسيه البالغ عددهم 17 شخص، إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم القياسي الذي حققه في مسابقة العام الماضي، حين تناول 74 شطيرة نقانق في غضون 10 دقائق.

ويعد هذا هو الفوز الـ 12 لـ "تشيتنت"، وعندما سأله الصحفيون عن شعوره بعد الفوز، أجابهم: "أرغب في تناول شطيرتين أخريتين".

ومن أجل تسهيل عملية الابتلاع كان يغمس "تشيتنت" الخبز في الماء لتليينه ويشرب المياه بانتظام.

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واشار "جوي" بأنه يقوم بتدريبات صارمة جدًا تحضيرًا للمسابقات، فإلى جانب جلسات يلتهم خلالها 35 إلى 70 هوت دوغ في كل مرة، يشرب كميات كبيرة من المياه لتحسين مرونة معدته.

ويذكر أن هذه المسابقة بدأت كإعلان ترويجي لـ"الهوت دوج" عام 1972، لكنها أصبحت عادة سنوية تجري في يوليو وسط احتفالات الولايات المتحدة بيوم الاستقلال.

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وبالنسبة لمسابقة النساء، فقط فازت ميكي سودو باللقب هذا العام، بعدما تناولت 31 شطيرة هوت دوغ، ليكون هذا هو فوزها السادس.

ويتم منح الفائز حزام المسطردة الأصفر الدولي في المسابقة، وتبلغ قيمة الجوائز أربعين ألف دولار.

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