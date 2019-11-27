ماليزيا تودع "إيمان".. آخر أنثى وحيد قرن سومطري بالسرطان

أعلنت السلطات الماليزية وفاة آخر أنثى وحيد قرن سومطري تدعى "إيمان" عن عمر يناهز الـ25 عامًا.

وقال مدير إدارة الحياة البرية في ولاية صباح "أوغستين توغا" أن ايمان كانت مصابة بمرض "سرطان الرحم" حيث كانت تتلقى الرعاية في محمية طبيعة بالولاية الواقعة في جزيرة بورنيو منذ عام 2014.

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وأوضح "أوغستين" في بيان رسمي بأن وفاة ايمان جاء أسرع مما كانت الجهات المشرفة على علاجها تتوقع.

كما كشف " أوغستين" بأن الورم السرطاني في رحم إيمان نما بشكل كبير مؤخرًا وبدأ يضغط على مثانتها مما تسبب لها بلكثير من الآلام.

فيما قالت "سوزي إليس" المديرة التنفيذية لمؤسسة الكركدن الدولية: "يحتاج الجمهور إلى فهم مدى خطورة الأمر، فخسارة ايمان تمثل انقراض هذا النوع من الحيوانات".

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وكانت ماليزيا قد أعلنت أن وحيد القرن السومطري قد انقرض منذ عام 2015، وبأن آخر ذكر قد نفق بماليزيا في شهر مايو 2019.

وحاولت ماليزيا منذ عام 2011 إكثار وحيد القرن السومطري بلا جدوى.

وحيد القرن السومطري

وحيد القرن السُّومطري أو الكركدنّ السومطري هو وحيد قرن وأحد الأنواع الخمس الباقية من فصيلة الكركدنيات، والنوع الوحيد الباقي من جنس دايسروهينوس.

يُعَدّ وحيد القرن السومطري أحد الثدييات الضَّخمة، غير أنه أصغر أنواع الكركدنيات، إذ يبلغ ارتفاعه عند الكتف ما يتراوح من 112 إلى 145 سنتيمترًا، وأما طول جسده الإجمالي فمن 2.71 إلى 3.88 م.

تتراوح أوزانه المُسجَّلة من 500 إلى 1,000 كيلوغرام، بمتوسّط 700 إلى 800 كيلوغرام، بل وقد وصل في إحدى الحالات المسجلة إلى نحو 2,000 كيلوغرام.

لدى وحيد القرن السومطري - مثله مثل وحيد القرن الأبيض - قرنان لا واحد بالواقع، قرن أماميٌّ كبير فوق الأنف بطول 15 إلى 25 سنتيمترًا، والآخر نتوءٌ صغيرٌ فوق العينين، ويغطِّي أغلب جسد الحيوان غطاءٌ من الشعر البني المُحمَرّ.

قطن وحيد القرن السومطري بالماضي الغابات المطيرة والمستنقعات والغابات الضبابية في جنوب وجنوب شرق آسيا، بدول الصين والهند وبوتان وبنغلادش وبورما وتايلند ولاوس وماليزيا وإندونيسيا.

غير أنه باتَ الآن نوعًا معرضًا لخطر الانقراض للغاية، إذ لم يبقَ له وجود في البرية إلا بخمس مناطق أساسية، منها أربعة في سومطرة، وواحدة في بورنيو.

ويعود هذا التقلُّص المستمرّ بأعداد وحيد القرن السومطري إلى صيده سعيًا وراءَ قرونه، التي تُقدَّر كثيراً في الطب الشعبيّ الصينيّ، وقد يُدفَع لقاء كل كيلوغرامٍ منها ما يصل إلى 30,000 $ في السوق السوداء.

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