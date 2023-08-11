ماهر المعيقلي يتصدر الترند.. ما حقيقة وفاة إمام المسجد الحرام؟

البوابة - تصدر اسم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي قائمة الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وعددًا من الدول العربية بعد تداول أنباء تعرضه لوعكة صحية منعته من إكمال صلاة الجمعة، 24 محرم 1445 هـ الموافق 11 أغسطس 2023.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقتضب من "البث المباشر" لـ "قناة القرآن الكريم" لخطبة وصلاة الجمعة اليوم، وقد سُمع فيه صوت الشيخ المعيقلي وهو يحاول جاهدًا تلاوة آيات من القرآن الكريم في الركعة الأولى من صلاة الجمعة إلى أن يوقف صوتة نهائيًا.

وبعد لحظات، بدأ الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتلاوة القرآن الكريم متوليًا إمامة المصلين في الحرم المكي الشريف واستكمال صلاة الجمعة.

​وعبر وسم #ماهر_المعيقلي، عبّر السعوديون ومحبو الشيخ المعيقلي عن شعورهم بالقلق على الحالة الصحية للشيخ والإمام، سائلين الله بأن يمن عليه بالصحة والعافية.

وعكست تغريدات رواد منصة تويتر محبتهم للشيخ المعيقلي، إذ أشار كثيريون إلى أنهم وتسمروا أمام شاشات التلفزيون وخلف أجهزتهم الذكية لمتابعة أخبار حالته الصحية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الحالة الصحية للشيخ المعيقلي حتى هذه اللحظة، أو الكشف عن السبب الذي منعه من استكمال أداء صلاة الجمعة اليوم.

ورجح أحد المغردين إلى أن درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها مكة المكرمة اليوم هي السبب وراء شعور الشيخ المعيقلي بالتعب والإعياء الشديدين.

ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة

وكان الشيخ المعيقلي قد أوصى الجموع في صلاة الجمعة اليوم بتقوى الله سبحانه وتعالى وتذكر قول الله تعالى"يوصيكم الله في أولادكم".

وأشار المعيقلي في خطبته اليوم إلى أن بقاء المرء في الدنيا له أمد محدود، لافتًا إلى أن الانتقال إلى الدار الآخرة قريب، مبينًا أن من الآثار التي لا ينقطع أجرها بانقطاع الأجل، الولد الصالح.

كما أكد الشيخ المعيقلي أن الولد الصالح زينة الدنيا وسرورها وبهجتها وفرحتها، تحبه ويحبك وإذا كبر سنك عطف عليك وأعانك على أمر دينك ودنياك، موردًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّجلَ لتُرفَعُ درجتُه في الجنةِ فيقولُ : أنَّى هذا فيقالُ : باستغفارِ ولدِك لكَ".

كما حذر خطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي من الدعاء على الأبناء، والدعاء لهم بالبر والرشد والصلاح.

ماهر المعيقلي

اسمه الكامل: ماهر بن حمد بن معيقل بن المعيقلي البلوي

تاريخ الولادة: 7 يناير 1969 م

مكان الولادة: مكة المكرمة

الأبناء: من الأولاد اثنين ومن الإناث اثنين

المنصب: إمام المسجد الحرام

دراسة ماهر المعيقلي

يحمل الماجستير من جامعة أم القرى كلية الشريعة قسم الفقه في 1425 هـ وكانت الرسالة بعنوان: مسائل الإمام أحمد ابن حنبل الفقهية برواية عبد الملك الميموني (جمع ودراسة).

يحمل الدكتوراه من جامعة أم القرى سنة 1432 هـ وهي تحقيق كتاب (تحفة النبيه شرح التنبيه) في الحدود والأقضية (للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي).

يحمل الدكتوراه وكانت بعنوان "تحفة النبيه في شرح التنبيه للزنكلوني الشافعي دراسة وتحقيقاً لباب الحدود والقضاء".

إمامته للمصلين