ما جمع كلمة حليب؟.. سؤال ثانوية عامة يثير جدلًا في مصر

أثار امتحان اللغة العربية للثالث ثانوي في مصر حالة من السخط لما تضمنه من أسئلة تعجيزية وغير منطقية كان من ضمنها سؤال "ما هو جمع كلمة حليب".

وبعد انتهاء وقت امتحان مبحث اللغة العربية أمس، تصدرت كلمة "جمع كلمة حليب" قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في مصر بحثًا عن إجابة في السؤال بعد أن عجز الطلاب عن العثور على إجابة صحيحة لهذا السؤال.

وتداول البعض إجابات لجمع كلمة حليب وهي "الإجابة على وزن الكلمة على وزن فعيل - إما أحلبة زي رغيف أرغفة - أو حلبان زي صليب صلبان.. أو أحلباء زي صديق أصدقاء".

وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا تنفى فيه أو تؤكد وجود السؤال بالامتحان وما هي الإجابة الصحيحة له.

فيما أكدت الوزارة أن أسئلة الامتحان جميعها اختيار من متعدد، كما أن مادة اللغة العربية مخصص لها 60 درجة.

فيما قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية": "منذ عام 2018 ونحن نتحدث عن تغيير نظام التقييم، وقمنا بعمل 50 مليون امتحان إلكتروني، وهذا منذ شهر مارس 2019 وهذه الامتحانات كانت تدريبًا كافيًا للطلاب للوقوف على هذا التغيير".

عمرو أديب يسأل وزير التربية والتعليم: هو مين اللي طلع إشاعة إن الامتحان فيه جمع كلمة حليب؟ (رد مفاجئ من الوزير).#الحكاية#MBCMASR

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https://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/myPSgJGdCT — MBC مصر (@mbcmasr) July 10, 2021

وسأل عمرو أديب وزير التعليم: "هو مين اللي طلع إشاعة إن الامتحان فيه جمع كلمة حليب؟"، فرد الوزير ضاحكًا: "منعرفش وكمان قالوا إن فيه جمع أخطبوط، اللي روج لكلمة حليب في السوشيال ميديا مدفوع له فلوس عشان يعمل كده وممكن يكون فيه تمويل خارجي كمان".

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: "ماتخافوش ولادكم هينجحوا، والمنصات والأدوات الرقمية هي أدوات الدراسة في المستقبل، ولا تجروا وراء أساطين الدروس".